Achtung, limitiert: Sci-Fi-Wunder Avatar 2 jetzt als 4K-Blu-ray sichern und das ist noch längst nicht alles

Ihr könnt ab sofort Avatar 2 als 4K-Blu-ray für euer Heimkino vorbestellen. Die besten Versionen des Science-Fiction-Films erscheinen zunächst limitiert. Außerdem gibt es für Avatar 1 ein überfälliges Upgrade.

Im Dezember 2022 startete Avatar 2: The Way of Water in den Kinos. Der Science-Fiction-Film von James Cameron setzte den Erfolg von Avatar - Aufbruch nach Pandora fort und begeisterte vor allem mit seinen visuellen Effekten. Bei Amazon und anderen Anbietern könnt ihr Avatar 2 bereits digital leihen. Im Juni folgt der Disney+-Start.

Seit Dienstag könnt ihr euch Avatar 2 zudem auf 4K-Blu-ray sichern. Eine Version der Scheibe ist nur limitiert erhältlich. Wir stellen euch die Blu-ray-Versionen von Avatar 2 vor – und eine Zusatz-Überraschung.

Avatar 2 auf 4K-Blu-ray kaufen: Diese Möglichkeiten gibt es

Sämtliche Steelbook-Versionen sind aktuell nur limitiert erhältlich. Vorbestellen lohnt sich also. Am 6. Juli 2023 werden die Discs ausgeliefert, wenn ihr die Vorbestellmöglichkeit nutzt. Die Heimkino-Version wird voraussichtlich 3 Stunden Bonus-Material enthalten.

Avatar 2 auf Blu-ray fürs Heimkino kaufen: Möglichkeit 1

Avatar: The Way of Water als Standard-Blu-ray kaufen Deal Zum Deal

Bonus-Blu-ray inklusive

Avatar 2 auf Blu-ray fürs Heimkino kaufen: Möglichkeit 2

Avatar: The Way of Water als 3D-Blu-ray kaufen Deal Zum Deal

Limitierte Steelbook Edition

Standard-Blu-ray inklusive

Bonus-Blu-ray inklusive

Avatar 2 auf Blu-ray fürs Heimkino kaufen: Möglichkeit 3

Avatar: The Way of Water als 4K-Blu-ray kaufen Deal Zum Deal

Limitierte Steelbook Edition

Standard-Blu-ray inklusive

Bonus-Blu-ray inklusive

Auch Avatar 1 gibt es jetzt als hochauflösende 4K-Blu-ray

Erstmals erscheint zudem Avatar 1 aus dem Jahr 2009 in der schärferen 4K-Version. Der Film wurde dafür remastered. Verkaufsstart ist der 29. Juni 2023. Bestellen könnt ihr jetzt schon.

Avatar - Aufbruch nach Pandora 4K Deal Zum Deal

Standard-Blu-ray inklusive

Bonus-Blu-ray inklusive

Avatar 2 bei Disney+ und Amazon streamen

Wie Disney in einer offiziellen Pressemitteilung verkündete, ist Avatar 2 ab dem 7. Juni 2023 im Streaming-Abo von Disney+ verfügbar *. Dann können alle Abonnent:innen das Sci-Fi-Spektakel ohne Zusatzkosten schauen. Die einzige Möglichkeit, Avatar 2 schon jetzt daheim zu schauen, ist der digitale Leih- oder Kauf-Stream.



Darum geht es in Avatar 2

In der Handlung der Sci-Fi-Fortsetzung muss Jake mit seiner Familie die Wälder von Pandora verlassen, um die Na'vi zu schützen. Zuflucht finden sie beim Wasser-Stamm der Metkayina, wo sie allerdings nicht lange vor der nächsten feindlichen Bedrohung sicher sind.

Neben der mitreißenden Geschichte trumpft Avatar 2: The Way of Water natürlich wieder mit unvergleichlichen visuellen Effekten auf. Vor allem die Unterwasser-Szenen kommen mit einer fotorealistischen Schönheit daher, die man so noch nie gesehen hat.

