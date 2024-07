Die neue Batman-Saga wird eine Richtung einschlagen, die viel zu lange vernachlässigt wurde

Das DC-Universum mit Robert Pattinsons Batman in der Hauptrolle hat endlich einen offiziellen Namen. Darüber hinaus sind die Pläne für die zukünftigen Gotham-Geschichten bekannt.

Neben dem großen DC-Reboot, der aktuell von James Gunn mit einem neuen Superman-Film auf die Beine gestellt wird, existiert ein weiteres DC-Universum, das in Zukunft unter dem Dach von Warner Bros. Discovery ausgebaut werden soll. Der erste Film kam bereits vor zwei Jahren ins Kino: The Batman mit Robert Pattinson.

In wenigen Monaten können wir in die verregneten Straßen von Gotham zurückkehren, wenn mit The Penguin das erste Spin-off der Reihe startet. Weiterhin befindet sich die Fortsetzung The Batman Part II in Arbeit. Doch wie heißt dieses DC-Universum eigentlich? Und was ist der große Plan? Die Kreativen hinter dem Projekt klären auf.

Willkommen in der Batman Epic Crime Saga: Drei Projekte stehen fest, zwei sind schon gescheitert

Wie Entertainment Weekly in einem Exklusivbericht in Erfahrung gebracht hat, trägt das von The Batman angestoßene Universum den Namen The Batman Epic Crime Saga, zu der die drei erwähnten Projekte gehören: The Batman, The Penguin und The Batman Part II.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Penguin schauen:

The Penguin - S01 Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Zwei weitere Serienableger scheiterten hingegen. The Batman-Regisseur Matt Reeves und Produzent Dylan Clark wollten ursprünglich eine Serie über das Gotham City Police Department drehen und hatten dafür den perfekten Showrunner gefunden: Terence Winter, der mit Boardwalk Empire eine epische Gangster-Serie geschaffen hat und an dem TV-Meilenstein Die Sopranos beteiligt war.

Zudem war eine Serie über die psychiatrische Anstalt Arkham Asylum im Gespräch. Wie Reeves enthüllt, wurde die Arbeit an beiden Projekten eingestellt. Das Kommando von oben: Der Fokus der Batman-Saga soll auf bekanntere Figuren aus dem DC-Universum gelegt werden sollte. Und das bringt uns zu The Penguin mit Colin Farrell.

The Penguin wird als Mischung aus Scarface und Shakespeare umschrieben. Laut Reeves tauchen in der Serie außerdem Elemente auf, die für Gotham P.D. bestimmt waren. Wie Variety anmerkt, drehte sich das Spin-off um die Abgründe des Polizeiapparats in der DC-Metropole – mit einem korrupten Cop im Mittelpunkt.

Die Batman Epic Crime Saga baut den Tatort-Ansatz von The Batman konsequent weiter aus

Der Name des neuen Batman-Universums ist Programm: Nachdem Pattinsons Batman als Detektiv etabliert wurde, lehnt sich das nächste Projekt noch mehr in die Tatort-Richtung und zeigt uns eine Seite von Gotham, die wenig mit dem klassischen Superheldenkino zu tun hat. Stattdessen geht es um Polizeiarbeit und Verbrechen.

HBO Colin Farrell in The Penguin

Konkret setzt The Penguin eine Woche nach den Ereignissen von The Batman ein. Gangsterboss Carmine Falcone (John Turturro) ist tot, was bedeutet, dass sich in Gotham ein Machtvakuum gebildet hat. Oswald "Oz" Cobblepot sieht seine Zeit gekommen und verwandelt sich in den titelgebenden Schurken der Serie.

Showrunnerin Lauren LeFranc teast:



Wir befinden uns in der Welt von Oz. Wir leben in der Schattenseite der Stadt. Oz ist ein Macher und ein Aufrüttler. Man kann ihm nicht immer trauen. Er ist sehr klug und methodisch, aber er ist auch extrem impulsiv. Es ist unmöglich, vorherzusehen, was er als Nächstes tun wird.

Darüber hinaus verrät sie ein spannendes Detail:

Wir sind die Brücke zwischen [The Batman und The Batman Part II]. Wir gehen fast direkt zum zweiten Film über, den Matt [Reeves] gerade plant.

Trotz der zwei Serien, die nicht zustande gekommen sind, hört sich das so an, als hätte das Kreativteam hinter der Batman Epic Crime Saga einen soliden Plan für den Ausbau des Franchise, das parallel zum neuen DC Universe entsteht. Während der neue Superman die Welt rettet, wird bei Batman, Penguin und Co. ermittelt.

Wann starten The Penguin und The Batman Part II?

The Penguin geht in Deutschland am 19. September 2024 an den Start. Sky hat sich die hiesigen Ausstrahlungsrechte gesichert, was bedeutet, dass die Serie ebenfalls bei dem Streaming-Dienst WOW verfügbar sein wird. Die 1. Staffel umfasst acht Episoden.

Auf The Batman Part II müssen wir uns länger gedulden. Erst am 1. Oktober 2026 kehrt Robert Pattinson als dunkler Ritter in das heruntergekommene Gotham zurück.