In 3 Tagen startet die nächste große Fitzek-Verfilmung auf Amazon: Im Thriller stellt ein Serienkiller ein tödliches Ultimatum

Amazon Prime Video steht mit ihrer nächsten Adaption eines Romans von Erfolgs-Autor Sebastian Fitzek in den Startlöchern. Die Thriller-Verfilmung Der Heimweg kommt schon in wenigen Tagen.

Kaum ein anderer Thriller-Autor prägt die deutsche Romanlandschaft seit Jahren so sehr wie Sebastian Fitzek. Seine Bücher wurden bereits millionenfach verkauft und bilden immer wieder Garanten für die Spitzenplätze der hiesigen Bestsellerlisten. Der Roman Der Heimweg bildete 2020 keine Ausnahme und mauserte sich just zu einem der erfolgreichsten Vertreter aus Fitzeks Oeuvre. Amazon Prime Video hat das Buch nun verfilmt und bringt die Adaption in wenigen Tagen ins Streaming-Programm.

Amazon verfilmt Sebastian Fitzeks Roman Der Heimweg: Darum geht's in dem Psycho-Thriller

Jules (Sabin Tambrea) arbeitet beim Begleittelefon, das Frauen die Möglichkeit bietet, sich mit telefonischem Beistand nach Hause begleiten zu lassen. Seine Schicht am Samstagabend beginnt so unspektakulär wie gewöhnlich, bevor er einen besonderen Anruf erhält: Denn die junge Mutter Klara (Luise Heyer) erzählt ihm von einer schrecklichen und ausweglos erscheinenden Situation.

Der berüchtigte Frauenmörder, genannt "der Kalenderkiller", ist Klara auf den Fersen und hat sie vor ein tödliches Ultimatum gestellt: Entweder sie ermordet ihren eigenen Ehemann (Friedrich Mücke) – oder sie selbst erwartet der Tod. Nur Jules kann ihr jetzt noch helfen. Ein gefährliches Spiel beginnt.

Die Romanvorlage Der Heimweg stand ganze 11 Wochen auf Platz 1 der deutschen Buch-Charts und konnte sich 81 Wochen in den deutschen Bestsellerlisten halten. Innerhalb weniger Wochen mauserte sich der Roman zum meistverkauften Buch des Jahres 2020. Für Amazon Prime Video ist Der Heimweg nach Die Therapie die zweite Adaption eines Romans von Sebastian Fitzek.

Oderbruch-Regisseur Adolfo Kolmerer inszenierte die Romanverfilmung nach einem Drehbuch von Susanne Schneider (Bella Block). Neben Sabin Tambrea (Babylon Berlin), Luise Heyer (Der Junge muss an die frische Luft) und Friedrich Mücke (Wunderschön), sind unter anderem Rainer Bock (Better Call Saul) und Andreas Döhler (Im Westen nichts Neues) in Der Heimweg zu sehen.

Wann kommt Fitzek-Verfilmung Der Heimweg zu Amazon?

Der Heimweg steht ab dem 16. Januar 2025 bei Amazon Prime Video zum Streaming bereit. Alle sechs Folgen von der Fitzek-Adaption Die Therapie * findet ihr schon jetzt bei Amazon im Streaming-Programm.

Mehr zum Thema:

Was ihr sonst noch schauen könnt: Die 15 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Januar umfassen neben hartem Western-Überlebenskampf bei Netflix und der Rückkehr eines der besten Sci-Fi-Thriller überhaupt auch die neue Mission des Night Agents und einen The Rookie-Ersatz bei Amazon.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.