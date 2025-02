In 3 Wochen startet ein Fantasy-Abenteuer im Kino, das seit Jahren für Kontroversen sorgt

Disney legt seinen ersten Zeichentrickklassiker als Realverfilmung neu auf, die uns in wenigen Wochen im Kino erwartet. Das Fantasy-Abenteuer sorgt bereits seit Jahren für Kontroversen.

88 Jahre ist es her, seit Disney seinen ersten Zeichentrickfilm auf die Kinoleinwand brachte und damit den Startschuss für viele weitere Filme gegeben hat, die heute zu den größten Klassikern der Kinogeschichte zählen. Viele Jahrzehnte später kehrt das Studio zu seinen Wurzeln zurück und legt seinen ersten großen Film neu auf – als Live-Action-Remake.

In wenigen Wochen erwartet uns Schneewittchen einmal mehr auf der großen Leinwand – diesmal jedoch in völlig neuem Gewand.

Fantasy-Abenteuer Schneewittchen: Disney bringt einen seiner größten Klassiker in neuem Gewand ins Kino

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes-Star Rachel Zegler schlüpft für das Fantasy-Abenteuer in die Rolle der berühmten Prinzessin, die bei ihrem königlichen Vater und dessen neuer Frau aufwächst. Die Stiefmutter (Gal Gadot) ist Schneewittchen wenig wohlgesonnen und beneidet sie aufgrund ihrer Schönheit. Also schickt sie Schneewittchens mit einem Jäger in den Wald, um sie umbringen zu lassen. Aus Mitleid lässt sie der Jäger jedoch laufen und Schneewittchen ist im Wald auf sich allein gestellt – bis sie auf die sieben Zwerge trifft ...

Schaut euch hier einen Trailer zu Schneewittchen an:

Schneewittchen - Trailer 2 (Deutsch) HD

Nachdem Disney bereits Zeichentrickklassiker wie Cinderella, Arielle oder Die Schöne und das Biest als Live-Action-Remake neu aufgelegt hat, ist jetzt Schneewittchen an der Reihe. Im Vorfeld hatte das Fantasy-Vorhaben unter der Regie von Marc Webb (The Amazing Spider-Man) jedoch mit zahlreichen Kontroversen zu kämpfen: Während die Geschichte des Märchens von Hauptdarstellerin Rachel Zegler unter harsche Kritik gestellt wurde, kritisierten viele Fans wiederum Zeglers Besetzung als Schneewittchen, die mit ihren kolumbianischen Wurzeln die Eigenschaft der klassischen Märchenfigur, Haut so weiß wie Schnee zu haben, angeblich nicht erfülle.

Weiterhin wurde nach Bekanntgabe des Live-Action-Vorhabens die Darstellung der Zwerge im Disney-Original unter anderem von Game of Thrones-Star Peter Dinklage kritisiert, woraufhin Disney gelobte, für die Darstellung der Zwerge kleinwüchsige Menschen zu konsultieren. Letztendlich wurden die Zwerge nicht von echten Schauspieler:innen dargestellt, sondern zu CGI-Figuren, was wiederum harsche Kritik auslöste.

Rachel Zegler reagiert Wochen vor Kinostart auf Backlash gegen Schneewittchen und Disney

Im Interview mit Vogue Mexico reagierte Rachel Zegler nun auf den Backlash, den ihre Besetzung sowie die Entstehung der Schneewittchen-Realverfilmung unter Disney-Fans ausgelöst hatte – und vermutet dahinter einen einfachen Grund:

Ich interpretiere die Gefühle der Leute gegenüber diesem Film als Leidenschaft. Was für ein Privileg, Teil von etwas zu sein, über das so viele Menschen leidenschaftlich fühlen. Wir werden uns nicht immer mit jeder Person einig sein, die uns umgibt und alles was wir tun können, ist, unser Bestes zu geben.

Anstatt den Namen Schneewittchen auf ihre Hautfarbe zu beziehen, wird das Fantasy-Abenteuer diesem eine andere Entstehungsgeschichte geben. Demnach soll die Prinzessin ihren Namen erhalten haben, da sie einen Schneesturm überlebte, als sie noch ein Baby war. Diese Neuinterpretation gehe laut Zegler auf eine alternative Version von Grimms klassischem Märchen zurück.

Wann kommt Disney-Realverfilmung Schneewittchen mit Rachel Zegler ins Kino?

Wie sich Disney dem Märchen aus heutiger Sicht nähert, erfahren wir endgültig am 20. März 2025, wenn Schneewittchen in die deutschen Kinos kommt. Wenn ihr euch vorher noch einmal den klassischen Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1937 anschauen wollt, könnt ihr das natürlich auf Disney+ tun.