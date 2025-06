In 36 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Film über unglaubliche Schiffskatastrophe, die wirklich so passiert ist

Es gibt eine neue Nummer 1 bei Netflix und diese nimmt sich einer katastrophalen wie skurrilen Geschichte an. Allein der Titel dürfte Zuschauer:innen neugierig gemacht haben.

Die Fantasy-Überraschung des Jahres steht nicht mehr an der Spitze der Film-Charts bei Netflix. Ein brandneuer Dokumentarfilm hat es in nur einem Tag geschafft, KPop Demon Hunters auf Platz 2 zu verbannen. Der Titel sowie die absurde wahre Geschichte des Films dürfte dazu ihren maßgeblichen Beitrag geleistet haben. Denn es handelt sich um ein Werk namens Trainwreck: Poop Cruise.

Trainwreck: Poop Cruise auf Platz 1 bei Netflix: Neue Doku ergründet absurde wahre Geschichte

Der Dokumentarfilm ergründet die wahre Geschichte hinter einer Kreuzfahrt, die sich 2013 im Golf von Mexiko zutrug. An Bord ist damals ein Feuer ausgebrochen, woraufhin das Schiff manövrierunfähig auf hoher See trieb. Hunderte Menschen konnten nicht von Bord gehen, was fatale Folgen hatte. Denn nach und nach verstopften die Toiletten, woraufhin sich der Gestank der Fäkalien in Windeseile ausbreitete.

Schaut hier den Trailer zu Trainwreck: Poop Cruise

Trainwreck: Poop Cruise - Trailer (English) HD

Im Film werden die Hintergründe zu der Katastrophe näher beleuchtet, während einige der damaligen Anwesenden auf dem Schiff zu Wort kommen und aus ihrer Sicht auf das Geschehen zurückblicken. Die wilde Fahrt hat bereits zahlreiche Menschen auf Netflix in ihren Bann gezogen. Nach nur einem Tag hat es Trainwreck: Poop Cruise laut Flixpatrol in 36 Ländern auf Platz 1 der Charts geschafft.

In Deutschland steht der Film dort aktuell neben folgenden Titeln:

Und wenn ihr lieber Serien statt Filme streamt, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im Juli bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Juli umfassen neben der neuesten Staffel der derzeit besten Star Trek-Serie auch die mit Spannung erwartete Dexter-Rückkehr, Kriminachschub für NCIS-Fans sowie das Netflix-Finale eines Fantasy-Epos und bildgewaltige Science-Fiction.