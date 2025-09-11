In 4 Tagen bei Netflix: Einer der besten Abenteuerfilm des Jahres erstmals im Streaming-Abo

Etwas mehr als acht Monate hat es gedauert, doch nun kündigt sich einer der besten Abenteuerfilme des Jahres bei Netflix im Streaming-Abo an. Euch erwartet ein sehr unterhaltsamer Trip nach Peru.

Die Kälte des Januars wurde dieses Jahr von einer der herzlichsten Filmfiguren überhaupt auf den Kopf gestellt: Paddington meldete sich nach einer viel zu langen Kinopause mit einem neuen Abenteuer auf der großen Leinwand zurück – dieses Mal nicht in den turbulenten Straßen von London, sondern im Dschungel von Peru.

In wenigen Tagen könnt ihr Paddington in Peru bei Netflix im Abo streamen. Es ist das erste Mal, dass der Film in Deutschland in einer Flat zur Verfügung steht. Bisher ist der dritte Teil der liebevoll gestalteten Fantasy-Reihe nur auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc sowie mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon und Co. erschienen.

Bald bei Netflix: Paddington in Peru entführt auf ein großes Dschungel-Abenteuer

Nachdem Paddington bei der Familie Brown in neues Zuhause gefunden hat, zieht es ihn in Gedanken immer wieder zurück in seine Heimat. Der Grund: Tante Lucy. Als diese auf mysteriöse Weise verschwindet, macht es sich der kleine Bär im blauen Dufflecoat und rotem Hut auf die Suche nach ihr – und bringt die Browns direkt mit.

Hier könnt ihr den Trailer zu Paddington in Peru schauen:

Paddington in Peru - Trailer (Deutsch) HD

Ehe sich die bunt gemischte Truppe versieht, findet sie sich auf einer Schatzsuche wieder, die immer tiefer in den Amazonas-Regenwald führt. Dort hofft der Flussschiffkapitän Hunter Cabot (Antonio Banderas) die Goldene Stadt, besser bekannt als Eldorado, zu entdecken. Doch können ihm Paddington und die Browns trauen?

Paddington in Peru geht neue Wege für die Reihe und verzichtet überwiegend auf die britische Kulisse, die eigentlich zu einer der größten Stärke der ersten beiden Teile gehört. Unter der Regie von Dougal Wilson ist ein amüsanter und pointiert inszenierter Film entstanden, der sich vor allem an großen Abenteuer-Klassikern orientiert.

Paddington in Peru verbeugt sich bei Netflix vor den besten Filmen des Abenteuer-Kinos

Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ein Indiana Jones-Film mit Paddington in der Hauptrolle aussehen würde, dann seid ihr hier genau richtig. Die Referenzen gehen jedoch noch deutlich weiter: Von African Queen und Die schwarze Narzisse bis zu den Werner Herzog-Meisterwerken Aguirre und Fitzcarraldo ist alles dabei.

Als weiteres wichtiges Vorbild für Paddingtons Abenteuer erweisen sich Charlie Chaplin und Buster Keaton. Ähnlich wie die beiden durch ihre Stummfilme purzelten und mit einer raffinierten Slapstick-Einlage nach der anderen begeisterten, stolpert Paddington durch den Dschungel von Peru – unbeholfen, aber immer liebenswert.

Paddington in Peru erscheint am 15. September 2025 bei Netflix.