In 47 Ländern auf Platz 1: Neuer Thriller erobert gerade die Netflix-Charts

Die Netflix-Charts haben eine neue Nummer 1, denn ein spanischer Thriller hat sich an die Spitze gesetzt. Darin geht es um eine verbotene Liebe.

Bis vor wenigen Tagen standen die Netflix-Charts in Deutschland noch ganz im Zeichen des Action-Thrillers Exterritorial, der sich über eine Woche lang wacker an der Spitze hielt. Der Siegeszug ist nun jedoch gebrochen, denn der Film mit Jeanne Goursaud wurde von einem spanischen Titel verdrängt, der eine verbotene Liebe ins Zentrum stellt. Die Rede ist von Mala Influencia – Verbotene Liebe.

Spanischer Thriller Mala Influencia - Verbotene Liebe erklimmt die Netflix-Charts

Mala Influencia - Verbotene Liebe dreht sich um die junge Ballerina Reese (Eléa Rochera), die sich mit einem Stalker herumschlagen muss. Ihr Vater Bruce (Enrique Arce) heuert daher einen Bodyguard für seine Tochter an. Der mysteriöse Eros (Alberto Olmo) hat eine schwierige Kindheit und Jugend in verschiedenen Pflegefamilien hinter sich und wurde wegen verschiedener Delikte verurteilt.

Auch wenn Bruce dem jungen Mann klarmacht, dass seine Beziehung zu Reese niemals persönlich werden darf, gestaltet sich das schon bald schwieriger, als zunächst angenommen. So entwickelt sich zwischen den beiden eine leidenschaftliche und verbotene Liebe.

Der Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman von teenspirit, die 2017 auf der Plattform Wattpad hochgeladen wurde. Seitdem wurde sie über 51 Millionen mal gelesen. Chloé Wallace und Diana Muro adaptierten die Geschichte als Film für Netflix. Wallace führte bei dem Thriller ebenfalls Regie.

Mala Influencia - Bad Influence wurde am 9. Mai 2025 auf Netflix veröffentlicht und hat dort bereits in zahlreichen Ländern die Charts gestürmt. Aktuell steht der Thriller laut Flixpatrol in 47 Ländern gleichzeitig auf Platz 1. In Deutschland teilt er sich die Rangliste mit folgenden Titeln:

