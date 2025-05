Sogar Netflix verzichtet: Neue Suits-Serie wurde abgesägt, bevor sie überhaupt beendet ist

Der Urteilsspruch zur neuen Anwaltsserie Suits: LA fällt erbarmungslos aus: abgesetzt. Das Spin-off wurde eingestellt, bevor Staffel 1 überhaupt ausgestrahlt wurde.

Im Leben eines Anwalts wird mit harten Bandagen gekämpft, insbesondere im Fernsehen. Erst dieses Jahr war mit Suits: LA beim US-Sender NBC ein Ableger der beliebten Anwaltsserie Suits an den Start gegangen. Jetzt ist dessen Serienleben aber schon wieder ausgehaucht. Dass jemand dagegen Einspruch erhebt, ist unwahrscheinlich.

Es wird keine 2. Staffel für Suits: LA geben

Mit Arrow-Darsteller Stephen Amell und einem kaum wiedererkennbaren Walking Dead-Star (Josh McDermitt) als Anwaltspartner an seiner Seite spielt Suits: LA in der gleichen Serienwelt wie Suits, aber an der Westküste der USA. Hier erfindet sich der ehemalige New Yorker Staatsanwalt Ted Black in der Entertainment-Branche Hollywoods neu. So glamourös die Justizfälle auf dem Papier auch klingen, konnte das Spin-off am Ende jedoch nicht genug Menschen überzeugen. Trotz Wiedersehen mit Harvey Spectre.

Wie der Hollywood Reporter berichtete, wurde Suits: LA nach einer Staffel abgesetzt. Mehr als 13 Folgen wird es nicht geben. Die finale Episode wird zwar noch ausgestrahlt, kann aber offenbar nichts mehr am Ende ändern.

Suits: LA folgte auf den überraschenden Erfolg der Mutterserie Suits bei Netflix, wo weiterhin alle 9 Staffeln streamen. An das Aufleben der Popularität der beendeten Serie konnte der Ableger allerdings nicht anknüpfen. Obwohl er erneut von Aaron Korsh entwickelt wurde. Der Hollywood Reporter schreibt sogar, dass Netflix die Gelegenheit gehabt hatte, die Streaming-Rechte des Spin-offs zu kaufen, und lieber verzichtete.

Dass selbst die Fans der Originalserie von der neuen Erzählung wenig angetan waren, zeigen auch die mittelmäßigen Bewertungen. Bei der IMDb kommt Suits: LA nur auf 5.7 von 10 Punkten, bei Rotten Tomatoes auf 54 %.

Wo läuft (und endet) Suits: LA im Stream?

Am 17. April 2025 ist in Deutschland Suits: LA bei Magenta TV gestartet, einige Wochen nach dem US-Start. Während die finale 13. Folge der 1. Staffel in den Vereinigten Staaten am Sonntag, dem 18. Mai veröffentlicht wird, müssen wir hierzulande noch bis zum 5. Juni warten. Danach ist aber endgültig Schluss.

In beiden Ausstrahlungsfällen wurde der Suits-Ableger gecancelt, bevor das Serienfinale ausgestrahlt werden konnte. Ob Staffel 1 einen sauberen Abschluss hat oder auf einem Cliffhanger endet, werden wir also erst in einer Woche herausfinden. Wer weiß: Vielleicht wird die 13. Folge gerade dahingehend umgeschnitten?

