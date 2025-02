In 5 Tagen kommt einer der größten Kino-Hits 2024 zu Netflix: Er sorgt seit Monaten für Kontroversen

Seit Monaten hält dieser Film die Öffentlichkeit in Atem. In wenigen Tagen kommt Nur noch ein einziges Mal - It Ends with us mit Blake Lively und Justin Baldoni zu Netflix.

Schon bevor Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us im August 2024 in die weltweiten Kinos einzog, hielt der Film die Öffentlichkeit in Atem. Nicht nur adaptiert das Beziehungs-Drama den gleichnamigen Bestseller-Roman von Colleen Hoover, der bei der Veröffentlichung im Jahr 2016 aufgrund seiner Thematik um häusliche Gewalt schon für Aufsehen sorgte.

Auch wurden wenige Wochen vor Kinostart Gerüchte um einen Streit zwischen Regisseur und Hauptdarsteller Justin Baldoni und Co-Star Blake Lively laut. Mittlerweile folgten mehrere Klagen zwischen den beiden Ex-Kolleg:innen. In wenigen Tagen könnt ihr den Film bei Netflix streamen.

It Ends with Us kommt zu Netflix: Darum geht's in dem Film mit Blake Lively und Justin Baldoni

Lily (Lively) zieht nach einer Kindheit und Jugend in der Kleinstadt nach Boston, um sich dort den Traum vom eigenen Blumenladen zu erfüllen. Als sie den gutaussehenden Chirurgen Ryle Kincaid (Justin Baldoni) kennenlernt, glaubt sie, auch den richtigen Partner gefunden zu haben.

Denn auch wenn Ryle nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung ist, entwickelt sich zwischen beiden langsam ein Verhältnis. Als plötzlich ein alter Jugendfreund (Brandon Sklenar) wieder in Lilys Leben tritt, verändert sich jedoch alles für die junge Frau.

Schaut hier einen Trailer zu Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us:

Nur noch ein einziges Mal - Trailer (Deutsch) HD

It Ends with Us mit Blake Lively und Justin Baldoni sorgt seit Monaten für Kontroversen

Kurz vor Kinostart wurden Gerüchte um einen Streit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni am Set von It Ends with Us laut. Wenige Monate später verklagte Lively ihren Co-Star wegen sexueller Belästigung und Rufmord. Baldoni schoss mit einer Klage gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds zurück und forderte 400 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Eine Gerichtsverhandlung ist aktuell für März 2026 angesetzt.

Wie viel die Kontroversen vielleicht auch zum Erfolg des Films beigetragen haben, kann nur gemutmaßt werden. Während It Ends with Us mit einem Budget von 25 Millionen US-Dollar gedreht wurde, konnte der Film 2024 laut Box Office Mojo über 351 Millionen wieder einspielen. Im Ranking der erfolgreichsten Filme des Jahres schaffte es It Ends with Us somit auf Platz 17.

It Ends with Us wird ab dem 17. Februar 2025 bei Netflix zum Streaming bereitstehen.