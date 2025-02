In 5 Tagen startet Captain America 4: Darum musste ein Bösewicht komplett aus dem neuen MCU-Film entfernt werden

In Captain America: Brave New World kämpft Superheld Sam Wilson gegen mehrere Marvel-Schurken. Ein Bösewicht musste während der Produktion aber aus dem Film entfernt werden.

Vier Jahre nach dem Ende von The Falcon and The Winter Soldier wird sich Anthony Mackies Ex-Avenger Sam Wilson ab dem 13. Februar 2025 auf der großen Leinwand als neuer Captain America des Marvel Cinematic Universe in ein neues Abenteuer stürzen In Captain America 4: Brave New World stellen sich dem MCU-Helden gleich mehrere gefährliche Bösewichte entgegen. Ein Schurke musste jedoch aus dem fertigen Film geschnitten werden.

Captain America 4 verändert die Serpent Society: Giancarlo Esposito ersetzte den Wrestling-Star Seth Rollins

Als Steve Rogers-Nachfolger und neuer Captain America bekommt Sam Wilson alle Hände voll zu tun und muss es in Brave New World nicht nur mit dem roten Hulk (Harrison Ford), sondern auch dem Leader (Tim Blake Nelson) und der Serpent Society aufnehmen. Letzteres ist eine Vereinigung von Söldnern, die von Giancarlo Esposito angeführt wird. Der Breaking Bad-Star wurde aber erst nachträglich Teil des Films.

Erst im Zuge von Nachdrehs im Mai/Juni 2024 stieß Giancarlo Esposito zum Cast des MCU-Films hinzu. Er verkörpert den Attentäter Seth Voelker aka Sidewinder, den Anführer der Serpent Society. Deren Aufstellung und Besetzung hat sich durch die neu gedrehten Szenen jedoch grundlegend verändert – zum Leidwesen eines Stars.

Im Januar 2025 wurde bekannt, dass der WWE-Wrestler Seth Rollins aus Captain America 4 entfernt wurde. Er war ursprünglich als Mitglied der Serpent Society Teil des Casts und wurde durch Giancarlo Espositos Charakter ersetzt.

Captain America 4-Regisseur erklärt den Grund für die Umbesetzung

Captain America 4-Regisseur Julius Onah erklärte die Neuausrichtung der Schurkenbande im Gespräch mit Comicbook.com wie folgt:

Wenn man Figuren wie die Serpent Society aus dem Comic nimmt, die sich als Schlangen verkleiden und über schlangenähnliche Kräfte verfügen, muss man immer wieder neu überlegen und versuchen, die Version zu finden, die in einem Film wie diesem am besten funktioniert.

Zum Austausch von Seth Rollins' Figur durch Giancarlo Espositos Sidewinder sagt er:

Ich liebe Seth, Seth ist unglaublich. Aber als wir uns weiterentwickelten und wussten, dass eine zusätzliche Drehzeit bevorsteht [...], versuchten wir herauszufinden: 'Hey, wer ist jemand, der eine ganz bestimmte Art von Gewichtigkeit mitbringen kann, die zu diesem Ton passt?' Und als Giancarlo zur Verfügung stand, war der Fall klar.

Nicht nur die Besetzung, sondern auch der Look der Serpent Society wurde durch die Nachdrehs drastisch verändert. Anhand früherer Setvideos lässt sich erkennen, dass Captain Americas Gegner zuerst in dunkelgrünen Mänteln gekleidet wie klassische Comic-Schurken auftreten sollten. Hier könnt ihr euch ein Video dazu anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der finalen Filmfassung trägt die Söldergruppe stattdessen realistischere und militärische Kleidung. Somit wurden die Bösewichte (mit übernatürlichen Kräften) in eine Eliteeinheit von Soldaten verwandelt.

Darstellerin Rosa Salazar, die ebenfalls zur Besetzung der Serpent Society 1.0 gehörte und auch Teil der Nachdrehs gewesen sein soll, trat bisher in keinen Trailern oder Promovideos auf. Ob sie im finalen Film zu sehen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Captain America: Brave New World läuft ab dem 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos an.