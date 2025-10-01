In 6 Tagen bei Amazon Prime: Die vielleicht beste Fantasy-Reihe der Filmgeschichte komplett mit allen Teilen

Amazon Prime nimmt im Oktober einen absoluten Fantasy-Meilenstein ins Abo auf. Bereits in wenigen Tagen könnt ihr einen großen Binge-Marathon einlegen und auch in einer faszinierenden Welt verlieren.

Wir befinden uns wieder offiziell in der Harry Potter-Saison. Mit dem Back to Hogwarts Day Anfang September hat alles angefangen. Auch der Oktober ist für Fans der Zauberwelt ein wichtiger Monat. Nicht zuletzt wartet gleich der erste Teil mit einem Halloween-Kapitel inklusive Troll-Begegnung auf. Das ist auch Amazon Prime bewusst.

Ab dem 7. Oktober 2025 könnt ihr bei dem Streaming-Dienst im Abo alle acht Harry Potter-Filme streamen. Zuletzt waren diese nur bei Netflix und RTL+ in der Flat verfügbar. Zur kalten Jahreszeit zieht Amazon Prime nach und lädt zum magischen Binge-Marathon ein. Es gibt sogar einen weiteren Film, den ihr als Verlängerung schauen könnt.

Bald bei Amazon Prime: Die acht Harry Potter-Filme

Seit 2001 begleitet uns die Harry Potter-Reihe in Filmform. Jeder Teil war eine Sensation auf der Leinwand und ließ die Kassen klingeln. Mehrere Milliarden US-Dollar ist das aus dem Hause Warner Bros. stammende Franchise wert. Auch im Heimkino erfreuen sich die Filme weiterhin großer Beliebtheit und stürmen regelmäßig die Streaming-Charts.

Die Geschichte erzählt von dem jungen Harry Potter, der bei seinen fiesen Verwandten, den Dursleys, aufwächst, ehe er den Brief nach Hogwarts erhält. Auf der Schule für Hexerei und Zauberei lernt er Hermine und Ron kennen, mit denen er fortan mehrere aufregende Abenteuer im Kampf gegen den dunklen Lord Voldemort erlebt.

Zur Harry Potter-Reihe gehören:

Nach dem großen Finale wurde eine Spin-off-Reihe in Stellung gebracht, die lose auf dem ebenfalls von J.K. Rowling geschriebenen fiktiven Sachbuch Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind basiert. Den ersten Teil der Trilogie könnt ihr ab dem 7. Oktober 2025 neben den Harry Potter-Filmen bei Amazon Prime im Abo streamen.

Zur Phantastische Tierwesen-Reihe gehören:

Harry Potter-Nachschub befindet sich bereits auf dem Weg

Ursprünglich waren fünf Teile der Phantastischen Tierwesen-Reihe geplant. Da diese jedoch von Film zu Film schlechter an den Kinokassen abschnitt, entschied sich Warner dazu, einen kompletten Neustart hinzulegen. Dieser findet nun in Form einer Serie bei HBO sowie dem dazugehörenden Streaming-Dienst HBO Max statt.

Seit dem Sommer laufen die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie, die insgesamt sieben Staffeln umfassen soll. Damit würde pro Staffel ein Teil der Buchvorlage adaptiert werden. Im Zuge der Kinofilm wurde der letzte Band in zwei Leinwandabenteuer aufgeteilt. Mit dem Start der Harry Potter-Serie rechnen wir aktuell Ende 2026.