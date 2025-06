In 7 Tagen kehrt eine der besten Fantasy-Serien von Netflix zurück: Darum muss die Comic-Adaption jetzt schon enden

In wenigen Tagen kehrt einer der größten Fantasy-Serien von Netflix zurück. Nach knapp drei Jahren Pause beginnt mit Sandman Staffel 2 das letzte Kapitel der Comicadaption.

Sandman gilt als eine der einflussreichsten Graphic Novel-Reihen des Fantasy-Genres. Im Jahr 2022 startete mit Sandman die Live-Action-Verfilmung von Netflix, die sich zu einer der besten Fantasy-Serien des Streamers aufschwang. Nach einer langen Wartezeit über knapp drei Jahren geht es am 3. Juli 2025 zurück in das Reich des Traumherrschers Dream (Tom Sturridge). Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht: Nach Staffel 2 ist Schluss.

Das erwartet euch in Sandman Staffel 2 bei Netflix

Wir erinnern uns zurück: In Staffel 1 wurde der Herrscher der Träume über 100 Jahre gefangengehalten. Um sein vernachlässigtes Königreich wieder aufbauen zu können, musste er die Insignien seiner Macht suchen und später noch entflohene Albträume wieder einfangen. In Staffel 2 will Dream bzw. Morpheus nun einen Fehler seiner Vergangenheit beheben und gerät dabei direkt in die nächste Krise.



Hier könnt ihr den Trailer zu Sandman Staffel 2 schauen:

Sandman - S02 Trailer (Deutsch) HD

Nach einem Familientreffen mit seinen fünf Geschwistern aus der Riege der Ewigen möchte Dream seine einst in die Hölle verbannte Exfreundin befreien und sich entschuldigen. In der Comicvorlage macht der Traumherrscher bei seiner Ankunft jedoch eine überraschende Begegnung mit Lucifer (Gwendoline Christie). Dieser hängt seinen Job an den Nagel und jetzt soll Dream über die Zukunft des Totenreichs entscheiden.

In der neuen Staffel wird Dream zudem auch die Suche nach seinem seit 300 Jahren verschollenen Bruder Destruction (Barry Sloane) antreten. Aber wer Zerstörung sucht, wird nicht ohne unbeschadet davonkommen. Und so wird Dreams Mission schließlich eine Kette von Ereignissen in Gang setzen, die große Opfer fordern und das Schicksal der gesamten Traumwelt bedrohen.

Zum Start der 2. Staffel Sandman gibt es am 3. Juli 2025 sechs Episoden zu sehen, ehe am 24. Juli fünf weitere auf Netflix erscheinen, die die Fantasy-Serie beenden – gefolgt von einer losgelösten Bonusepisode am 31. Juli. Die insgesamt 12 Episoden adaptieren unter anderem die Sandman-Comicbände Die Zeit des Nebels, Kurze Leben und Die Gütigen sowie einige beliebte Kurzgeschichten.

Keine 4 Staffeln bei Netflix: Warum Sandman schon mit Staffel 2 endet

Seit das Ende der Fantasy-Serie im Januar 2025 bekanntgegeben wurde, vermuteten viele Fans, dass der unerwartet frühe Abschluss eine Folge der im Sommer 2024 bekanntgewordenen Missbrauchsvorwürfe gegen Vorlagenschöpfer Neil Gaiman war. Wie Serien-Co-Schöpfer David S. Goyer im Gespräch mit Variety verrät, wurde jedoch bereits vor zwei Jahren entschieden, dass Sandman Staffel 2 die letzte sein wird:

Wir hatten viele Diskussionen, [Showrunner] Allan [Heinberg] und ich, mit Netflix. Und natürlich lieben wir die Bücher, aber eine der Sorgen über einige der Handlungsstränge ist, dass Dream nicht sehr oft darin vorkommt.

Die Graphic Novel ist als nonlinear erzähltes Kaleidoskop unterschiedlichster Geschichten ein komplexes Werk, welches den Traumherrscher oftmals nur als verbindendes Element nutzt. Da sich die Adaption stärker auf seine eigene Story fokussiert, werden viele Kapitel der umfangreichen Vorlage übersprungen.

Weiterhin erklärt Goyer:

Obwohl die ursprüngliche Auflage des Comics, glaube ich, 75 Hefte betrug, haben wir die Geschichte schneller durchgearbeitet, als wir dachten [...] In vielen Fällen bestand das Ausgangsmaterial für eine Episode also aus vier oder manchmal sogar fünf Ausgaben. Als wir damit anfingen, dachten wir, es würden vielleicht vier Staffeln mit je 10 Episoden werden. In der ersten Staffel waren es 11, in der zweiten 12. Als wir unsere Pläne durchsprachen, waren wir der Meinung, wir sollten eine etwas größere Staffel 2 machen und es bis zum Ende durchziehen.

Das Ende der Serie ist in diesem Fall die Handlung des 10. und letzten Sammelbands Das Erwachen, der die Originalreihe im Jahr 1996 abschloss. In den Folgejahren erschienen noch zahlreiche weitere Begleitcomics. Im Jahr 2018 belebte DC Comics die Reihe wieder und startete unter dem Namen The Sandman Universe ein Franchise mit mehreren unterschiedlichen Comicreihen.

Stoff für weitere Staffeln und Spin-offs wäre zur Genüge vorhanden. Ob Netflix überhaupt Interesse an einer Fortführung des Sandman-Franchise, zu dem auch die nach einer Staffel abgesetzte Fantasy-Serie Dead Boy Detectives zählt, ist eine andere Sache – und zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich.