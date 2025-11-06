In 7 Tagen startet eine grandios besetzte Thriller-Serie bei Netflix: Sie verspricht ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel unter Nachbarn

Zwei absolute Hochkaräter liefern sich ein Katz-und-Maus-Spiel im kommenden Netflix-Thriller The Beast in Me. Darin verdächtigt eine Frau ihren Nachbar des Mordes.

Dieser Thriller basiert ausnahmsweise nicht auf einem Bestseller-Roman oder einer True-Crime-Story – obwohl sich die Story von The Beast In Me genau so liest. Nächste Woche startet die hochkarätig besetzte Thriller-Serie, die nach acht Jahren Vorarbeit ein Heim bei Netflix gefunden hat.

In der Netflix-Serie The Beast in Me treffen zwei geniale Schauspieltalente aufeinander

Eingefleischte Serienfans werden beim Cast von The Beast in Me in Verzückung geraten. Die Hauptrollen werden nämlich von zwei Gött:innen der 2010er-Agentenserien-Ära verkörpert.

Claire Danes, die als Carrie Mathison durch acht Staffeln von Homeland spioniert hat, spielt die Schriftstellerin Aggie Wiggs, die sich nach dem Tod ihres Kindes aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Als ein neuer Nachbar einzieht, wittert sie einen Weg zurück in ihr altes Leben.

Matthew Rhys, sowjetischer Agent aus der gefeierten Serie The Americans, gibt wiederum den Immobilien-Tycoon Nile Jarvis, der wegen des mysteriösen Verschwindens seiner Frau in die Schlagzeilen geraten ist. Hat er seine Frau umgebracht? Aggie will mit einem Buch der Wahrheit auf den Grund gehen. Da scheint die Gefahr vorprogrammiert zu sein.

Als wären Claire Danes und Matthew Rhys noch nicht genug, finden sich in der Besetzung auch noch einschlägige Serienstars wie Brittany Snow (The Hunting Wives), Natalie Morales (Grey's Anatomy) und Breaking Bad-Grummel Jonathan Banks.

Die Grundidee einer Claire Danes-Figur, die sich von einem Mann mit mutmaßlich mörderischem Geheimnis angezogen fühlt, überrascht nicht. Immerhin steckt Howard Gordon, einer der Produzenten von Homeland, hinter The Beast in Me. Gordon agiert als Showrunner, während Akte-X-Autor Gabe Rotter die Serie kreiert hat.



Die Thriller-Serie ist seit fast acht Jahren in Arbeit

Ob Claire Danes und Matthew Rhys die überragende Chemie reproduzieren können, mit der Danes und Damian Lewis in der 1. Staffel von Homeland unterhalten haben, bleibt abzuwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden noch keine Kritiken zur Serie veröffentlicht.

The Beast in Me soll aus acht Folgen bestehen und startet am Donnerstag, den 13. November bei Netflix. Damit geht eine langwierige Odyssee zu Ende. Gabe Rotter hatte das Skript nämlich bereits vor rund acht Jahren gepitcht. Wie Deadline letztes Jahr nachzeichnete, wanderte es über Empfehlungen durch die Hände von so unterschiedlichen Gestalten wie Comedian Conan O'Brien und Oscar-Preisträgerin Jodie Foster, die zeitweise für die Hauptrolle im Gespräch war. Mit Claire Danes dürfte sie einen würdigen Ersatz gefunden haben.

