Keanu Reeves und Sandra Bullock drehen nach 31 Jahren wieder einen Thriller zusammen: Er kommt von einem Meister der Spannung

Der Drehbuchautor des Netflix-Hits A House of Dynamite schreibt schon an seinem nächsten Thriller. Für diesen Film soll das Traum-Leinwand-Duo Sandra Bullock und Keanu Reeves nach Jahren wieder zusammen in einem Film spielen.

Aktuell geht der neue Kathryn Bigelow-Film A House of Dynamite auf Netflix ordentlich durch die Decke. Nur die Haftbefehl-Doku konnte den Film von der Spitze der Charts stoßen. Das Drehbuch zu dem Polit-Thriller stammt von Noah Oppenheim, der bereits jetzt an seinem nächsten Drehbuch arbeitet. Für diesen Film stehen jetzt die beiden Hauptdarsteller:innen fest, die schon lange nicht mehr gemeinsam vor der Kamera standen.

Sandra Bullock und Keanu Reeves drehen neuen Film vom A House of Dynamite-Autor

Wie Collider berichtet, befindet sich Oppenheim inmitten des Schreibprozesses für seinen nächsten Thriller, der bislang noch keinen offiziellen Titel bekommen hat. Für die beiden Hauptrollen wurden jedoch bereits Sandra Bullock und Keanu Reeves besetzt, die bereits in dem Thriller Speed gemeinsam zu sehen waren. Ihre letzte Zusammenarbeit war jedoch nicht Speed, sondern die Mystery-Romanze Das Haus am See.

Zum Inhalt und wer den Film inszenieren soll, ist bislang noch nichts bekannt. Jedoch äußerte sich Oppenheim zuletzt in einem Podcast wie folgt über das Projekt:

Ich bin voll dabei und schreibe gerade am Drehbuch. Ich denke, es ist ein Thriller, aber es bringt die beiden auf eine Weise zusammen, die die einzigartige und außergewöhnliche Chemie einfängt, die die Leute lieben, wenn [Bullock und Reeves] gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sind. Es ist unglaublich, mit ihnen zu arbeiten, und sie sind sehr engagiert.



Wo kann man Sandra Bullock als Nächstes sehen?

Sandra Bullocks nächstes Projekt ist die bereits abgedrehte Fortsetzung zu Zauberhafte Schwestern. Hierzulande hat der Film bislang noch keinen offiziellen Starttermin, doch in den USA soll der Film am 16. September 2026 in die Kinos kommen. Keanu Reeves könnt ihr derzeit als Engel in der Tragikomödie Good Fortune sehen.