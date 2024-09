In 88 Ländern auf Platz 1: Neuer Netflix-Film begeistert Fans und Kritik mit richtig harter Rambo-Action

Netflix hat letzte Woche einen knallharten Action-Thriller veröffentlicht, der direkt auf Platz 1 der Streaming-Charts gelandet ist. Rebel Ridge wird sowohl von der Kritik als auch vom Publikum gefeuert.

Das Label "Netflix-Film" ist alles andere als ein Gütesiegel. Viel zu oft bringt der Streaming-Dienst durchschnittliche bis schwache Produktionen heraus, die mit einem Schulterzucken hingenommen und nach wenigen Tagen wieder vergessen werden. Das jüngste Original hat jedoch definitiv einen Nerv getroffen. Die Rede ist vom Action-Kracher Rebel Ridge.

Der neue Thriller von Jeremy Saulnier, der bereits mit dem 2018 erschienenen Krimi Wolfsnächte bei Netflix vertreten war, hat es direkt an die Spitze der Streaming-Charts geschafft – und das nicht nur in Deutschland. Laut FlixPatrol führte Rebel Ridge am Sonntag in 88 Ländern die Streaming-Charts bei Netflix im Filmbereich an.

Der neue Platz 1 bei Netflix: Rebel Ridge mit Aaron Pierre begeistert als knallharter Action-Thriller

Die Geschichte von Rebel Ridge dreht sich um den Ex-Marine Terry (Aaron Pierre), der alles daran setzt, seinen zu Unrecht inhaftierten Cousin aus dem Gefängnis zu befreien. Terry muss jedoch feststellen, dass er es mit korrupten Polizisten zu tun hat, die das Gesetz zu ihrem eigenen Vorteil auslegen und die Kaution für sich behalten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Rebel Ridge schauen:

Rebel Ridge - Trailer (English) HD

Ausgehend von dieser Prämisse entwickelt sich eine explosive Mischung aus harter Action und nervenaufreibenden Spannungselementen. Ehe wir uns versehen, verwandelt sich die unscheinbare Kleinstadt, in der die Geschichte des Films angesiedelt ist, in einen Ort der Gewalt. Lange Zeit brodelt sie im Verborgenen. Dann eskaliert die Situation.

Rebel Ridge reiht sich damit perfekt in Saulniers Schaffen ein, zu dem weiterhin grandiose Filme wie Blue Ruin und Green Room gehören, ganz zu schweigen von einzelnen Folgen der 3. Staffel von True Detective, die er für HBO gedreht hat. Seine jüngste Regiearbeit kommt bei der Kritik und dem Publikum sehr gut an.

Rambo trifft auf Reacher: Rebel Ridge ist einer der Netflix-Filme, die ihr definitiv gesehen haben solltet

Bei Metacritic sind bei Rebel Ridge bis dato 25 Kritiken eingegangen, die dem Film im Durchschnitt 78 von 100 Punkten durchsprechen. Der User-Score kommt auf eine 6,8 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes fallen die Werte sogar noch höher aus: 95 Prozent positive Kritiken und 74 Prozent bei den Zuschauer:innen.

Hier haben wir es definitiv mit keinem der üblichen Netflix-Filme von der Stange zu tun. Rebel Ridge liefert kompromisslose Knochenbrecher-Action und begeistert mit einem starken Hauptdarsteller: Aaron Pierre, bekannt aus der Serie The Underground Railroad, stellt sich mit diesem Film Hollywood als neuer Leading Man vor.

Noch mehr Action: Knallharter Thriller bei Amazon Prime neu im Abo

Rebel Ridge liefert somit nicht nur vertraute Saulnier-Thrills, sondern auch einiges zum Entdecken. Besonders interessant ist, wie sich der Film mit einem Blick auf Popkultur und Filmgeschichte positioniert. Mitunter ist von Rebel Ridge als modernem Rambo die Rede, der ebenfalls den Trend von Serien wie Reacher nicht verpasst hat.