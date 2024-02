In 9 Tagen kommt Netflix' größter Abenteuerfilm: Gigantischer Drache macht Jagd auf Stranger Things-Star Millie Bobby Brown

Bald kommt ein Fantasy-Abenteuer zu Netflix, das ein wuchtiges Spektakel verspricht. Darin wird Stranger Things-Star Millie Bobby Brown einem Drachen zum Fraß vorgeworfen und wehrt sich dagegen.

Neben dem Stranger Things-Universum hat Eleven-Darstellerin Millie Bobby Brown für Netflix einen Abstecher in ein Fantasy-Abenteuer unternommen. Das Ergebnis heißt Damsel und erscheint nächste Woche im Abo des Streaming-Dienstes. Freut euch auf ein gewaltiges Drachenduell.

Episches Fantasy-Abenteuer bald bei Netflix: Darum geht es in Damsel

In der Handlung des Films spielt Millie Bobby Brown die Prinzessin Elodie, die das Königreich ihres Vaters erben soll. Dafür soll sie mit dem Prinzen Henry (Nick Robinson) verheiratet werden.

Da gibt es aber noch ein Problem: Die Zeremonie sieht vor, dass Elodie von dem Prinzen in ein finsteres Loch geworfen und einem hungrigen Drachen geopfert wird. Die Prinzessin will sich ihrem Schicksal aber nicht einfach so ergeben. Von wegen Jungfrau in Nöten: Elodie trotzt der Trope der Damsel in Distress.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Netflix' Damsel schauen:

Damsel - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Regie von Damsel übernahm Juan Carlos Fresnadillo, der unter anderem Filme wie 28 Weeks Later inszenierte. Sein letzter Spielfilm Intruders über die Bedrohung durch dämonische Wesen lief 2012 bei uns in den Kinos.

Wann kommt Damsel mit Millie Bobby Brown zu Netflix?

Das Fantasy-Abenteuer könnt ihr ab dem 8. März 2024 im Netflix-Abo streamen. Neben Millie Bobby Brown und Nick Robinson spielt in Damsel unter anderem noch House of Cards-Star Robin Wright mit.

Mehr zum Thema Film:

Stranger Things-Fans müssen sich noch etwas länger auf Browns Rückkehr gedulden. Gerade laufen die Dreharbeiten zu Staffel 5. Die neuen Folgen des Netflix-Hits werden wohl erst irgendwann 2025 veröffentlicht.

Podcast zu Netflix’ großem Fantasy-Remake Avatar: Herr der Elemente

Mit Avatar: Herr der Elemente hat Netflix eine gefeierte Animationsserie im Realfilm-Gewand neu aufgelegt. Aber kann das Live-Action-Remake von Avatar die hohen Erwartungen diesmal erfüllen, nachdem die erste Adaption des Fantasy-Abenteuers fürs Kino misslang?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir schauen uns auf die Stärken und Schwächen der neue Avatar-Serie als Fantasy-Unterhaltung an und gehen als Fans der Vorlage im zweiten Teil des Podcasts auch detailliert auf Änderungen, versteckte Details und Easter Eggs ein.