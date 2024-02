Netflix' Avatar-Serie gleicht die eigenen Fantasy-Schwächen mit cleveren Änderungen der Vorlage aus

Wir stellen Netflix' Avatar im Podcast auf den Prüfstand und diskutieren Stärken und Schwächen der neuen Fantasy-Serie, die zum Auftakt eine immense Feuerprobe bestehen muss.

Netflix' Fantasy-Neuauflage Avatar: Der Herr der Elemente ist letzte Woche gestartet und steckt die 1. Staffel der beliebten Avatar-Zeichentrickserie in ein Realfilm-Gewand. Der junge auserwählte Bändiger aller Elemente, Aang, muss sich darin erneut der Tyrannei der Feuernation entgegenstellen. Doch ist die große Live-Action-Adaption geglückt? Was funktioniert im Remake gut und was eher nicht? Wir diskutieren Änderungen und mehr.

Podcast: Erfüllt Netflix' Avatar-Serie die hohen Fantasy-Erwartungen?

Die Erwartungen an die Netflix-Adaption von Avatar: Der Herr der Elemente waren gewaltig. Erst recht nach der Katastrophe der ersten Realfilm-Adaption. Wir gehen an vorderster Front also der Frage nach, ob sich die Netflix-Serie Avatar lohnt. Dabei diskutieren wir, ob der Streamer hier einen würdigen Fantasy-Auftakt abliefern konnte und wie gut sich die Avatar-Besetzung im Vergleich zur Zeichentrick-Serie schlägt.

Wenn Moviepilots größte Avatar-Liebhaberin Esther und FILMSTARTs größter Avatar-Fan Sebastian die Köpfe zusammenstecken, geht es im zweiten Teil des Podcasts natürlich auch ins Spoiler-Territorium, um Details, Easter Eggs und sinnvolle bzw. sinnfreie Änderungen auszuwerten. Denn schon im Avatar-Interview mit den neuen Jungstars zeigte sich, dass Netflix hier nicht allen Erwartungen gerecht werden konnte.

Timecodes:

00:03:30 - Avatar & die Zeichentrick-Vorlage

00:15:34 - die Kinofilm-Katastrophe



00:20:49 - Netflix' Avatar-Serie: Pros & Cons



00:39:28 - Änderungen (Achtung, Spoilern)



00:55:09 - Fazit & Staffel 2

