In 7 Tagen startet einer der aufregendsten Sci-Fi-Filme des Jahres im Kino

In wenigen Tagen stellt Edgar Wright seinen neuen Sci-Fi-Film in den Kinos vor. The Running Man ist ein Remake des Klassikers von 1978 mit Arnold Schwarzenegger und basiert auf einem Stephen King-Roman.

Stephen King-Verfilmungen gibt es mittlerweile zahlreiche: The Life of Chuck und die HBO-Serie Es: Welcome to Derry sind kürzlich erst erschienen. Viele werden sich auch noch an den Filmklassiker Running Man von 1987 erinnern, in dem Arnold Schwarzenegger in einer tödlichen Fernsehshow von der gesamten Nation gejagt wird.

Nun greift Edgar Wright die Sci-Fi-Story erneut auf und bringt am 13. November 2025 das Remake The Running Man in die deutschen Kinos.

Darum geht’s im Sci-Fi-Remake The Running Man von Edgar Right

Der finanziell strauchelnde Arbeiter Ben Richards (Glen Powell) benötigt dringend Geld für die Behandlung seiner schwerkranke Tochter. Aus diesem Grund bewirbt er sich bei der gefährlichen Fernsehsendung The Running Man, in der Kandidat:innen 30 Tage lang überleben müssen. In dieser Zeit werden sie unerbittlich von der gesamten Nation gejagt, die ihnen Preisgeld und Leben streitig machen will.

Die tödlichen TV-Spiele haben den Ruf, absolut niemanden zu verschonen. Ben beweist jedoch erstaunliches Durchhaltevermögen und entwickelt sich schon bald zum Publikumsliebling, der ein ganzes System stürzen könnte. Als die Frist sich dem Ende nähert und er immer noch quicklebendig herumläuft, passt das dem Produzenten Dan Killian (Josh Brolin) gar nicht in den Sendeplan ...

Weitere Rollen haben unter anderem Colman Domingo als Moderator Bobby T, Lee Pace als Jäger, Michael Cera als hilfreicher Rebell und Jayme Lawson als Bens Frau Sheila.

Action-Rat vom Running Man Tom Cruise

Als Glen Powell (Twisters) die Rolle erhielt, rief er zuerst Tom Cruise an, wie er in einem Interview mit Entertainment Weekly verriet. Die beiden kennen sich noch vom Set von Top Gun: Maverick. Der Produzent und Hauptdarsteller des Mission: Impossible-Franchise gilt als Experte für Filmstunts. Vielen Zuschauenden dürfte außerdem sein Laufstil in diesen Actionfilmen in Erinnerung geblieben sein. Cruise rennt technisch so korrekt, dass es stark ins Auge fällt. Kein Wunder also, dass sich Powell für einen Film, der The Running Man heißt, Tipps vom Besten holte.

Doch nicht nur die Darsteller:innen sorgen im neuen The Running Man für rasante Sci-Fi-Action. Schon der Trailer beweist, dass Edgar Wright ein besonderes Gespür für die Dynamik zwischen Filmkamera und Akteur:innen hat. Das Talent des Regisseurs für bildgewaltige und aufregende Action ist der Grund, aus dem Powell nach eigener Aussage eine Zusammenarbeit anstrebte. Das Ergebnis scheint sich gelohnt zu haben. Seht selbst:

The Running Man - Trailer 2 (Deutsch) HD

Einen prominenten Fan hat der Film jedenfalls schon: Vorlagenautor Stephen King höchstpersönlich. Der konnte die neue Verfilmung seines 1982 erschienenen Romans Menschenjagd bereits ansehen und hatte nichts als Lob für den Streifen übrig.

Kann man das Running Man-Original irgendwo streamen?

Ja. Wer sich die Wartezeit bis zum Filmstart des Remakes ein wenig verkürzen möchte, kann das Running Man-Original mit Arnold Schwarzenegger zur Vorbereitung bei Netflix streamen oder bei den üblichen Anbietern als Leih- und Kauftitel abrufen. Regie führte damals Paul Michael Glaser.