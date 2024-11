In Game of Thrones gab's nicht nur einen Ed Sheeran-Gastauftritt ‒ diesen Musiker-Cameo habt ihr bestimmt nicht mitbekommen

Ed Sheeran war 2017 in Game of Thrones zu sehen, aber das kam bei vielen Fans überhaupt nicht gut an. Diesen Musiker-Gastauftritt dürften sie verpasst haben.

Game of Thrones hat es sich im Lauf der Zeit mit vielen Fans verscherzt. Dass Ed Sheeran in Staffel 7 als Überraschung für Arya-Darstellerin Maisie Williams einen Gastauftritt absolvierte, mag für einige dazu beigetragen haben. Er war aber nicht der einzige Musiker mit Cameo-Auftritt in der Fantasy-Serie.

In Game of Thrones gab es mehrere Musiker-Gastauftritte und diesen hier habt ihr bestimmt verpasst

Der bekannteste Cameo-Auftritt in Game of Thrones war natürlich Ed Sheeran. Immerhin durfte der sogar am Lagerfeuer ein Lied singen, was die allermeisten Fans als extrem unpassend empfanden. Der Backlash war sogar so heftig, dass Ed Sheeran seine Szene mittlerweile bereut, wie der Sänger im Podcast Armchair Expert erklärte.



Aber auch Sigur Rós, Will Champion von Coldplay, Gary Lightbody von Snow Patrol oder Of Monsters and Men waren in kleineren Nebenrollen zu sehen. Am besten versteckt dürften aber die Bastille-Bandmitglieder gewesen sein. Kyle Simmons und der Tourmanager Dick Meredith waren im Staffelfinale der siebten Season zu sehen (via: Independent ).

Aber ihr musstet dafür schon richtig genau hinschauen: Dick und Kyle sind als Untote unterwegs, noch dazu ordentlich eingemummelt und außerdem herrscht beinahe Dunkelheit in der Szene. Die beiden Bastille-Mitglieder schlurfen jedenfalls ihrem White Walker-Herrn hinterher in Richtung der berühmt-berüchtigten Mauer.

In diesem YouTube-Video könnt ihr euch die Szene noch einmal ganz genau ansehen, auch wenn die Beschreibung nicht komplett stimmt. Kyle hat zwar in einigen Songs Bass gespielt, steht aber normalerweise am Keyboard und ist nicht der Bassist von Bastille. Außerdem handelt es sich bei Chris und Woody um ein- und dieselbe Person.

Apropos: Die restlichen Band-Mitglieder wie zum Beispiel Leadsänger Dan Smith sollen zwar ebenfalls bei den Dreharbeiten anwesend gewesen sein und wurden wohl auch gefilmt. Die Szenen sind aber letzten Endes einfach nicht in der fertigen Serie zu sehen gewesen.



Wie geht's weiter mit Game of Thrones?

Vor Kurzem gab es erst die frohe Botschaft zu vermelden, es ist jetzt endlich offiziell: Der Game of Thrones-Kinofilm kommt wirklich und die wichtigste Person kehrt zurück. Ihr könnt das Fantasy-Spektakel also relativ bald auf der großen Leinwand bewundern.

Aktuell läuft sonst natürlich auch noch das Game of Thrones-Spin-Off House of the Dragon. Nach dem Ende der zweiten Season warten Fans sehnsüchtig auf die dritte Staffel. Einen Starttermin gibt es dafür noch nicht, aber immerhin wissen wir, dass insgesamt vier Staffeln geplant sind.