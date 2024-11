Jetzt ist es offiziell: Der Game of Thrones-Kinofilm kommt wirklich und die wichtigste Person kehrt zurück

Vor wenigen Wochen ging das Gerücht herum, dass ein Game of Thrones-Kinofilm in Arbeit ist. Jetzt hat der Chef von HBO sich zu der brisanten Meldung geäußert und Details verraten.

Mit seinen aufwendigen Effekten hat Game of Thrones den Blockbuster-Anspruch ins Fernsehen gebracht. Da war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Westeros den Sprung auf die große Leinwand schafft. Das soll bald geschehen, wie jetzt von offizieller Seite bestätigt wurde.

George R.R. Martin ist an der Entwicklung des Games of Thrones-Kinofilms beteiligt

Bereits Ende Oktober machte die Meldung die Runde, dass ein Game of Thrones-Kinofilm in der Mache sei. Damals ging die Information von ungenannten Quellen eines Branchenmagazins aus. Nun hat sich der CEO des Game of Thrones-Senders HBO persönlich dazu geäußert. Casey Bloys wurde bei einem Presse-Event nach dem Projekt gefragt, wie Variety meldet.

Bloys antwortete, dass die HBO-Schwester Warner Bros. tatsächlich an dem Kinofilm arbeitet. Außerdem sei die wichtigste Person, George R.R. Martin, Schöpfer der Vorlage, in die Entwicklung eingebunden. Bloys dazu:

Sie werden die Idee entwickeln. Wir werden sehen, ob sie gut ist. Wir werden die Drehbücher zusammen mit ihnen lesen. Ich denke, es könnte lustig und interessant werden. Ich meine, das ist der Sinn der Entwicklung, man sieht, ob es eine Geschichte gibt, die es wert ist, in die Kinos zu kommen und ein großes Spektakel zu sein. Ich glaube, das würde Spaß machen.

Der Stand des Projekts sieht also wie folgt aus:

Der Kinofilm ist in Entwicklung, also werden als nächstes Ideen für die Story ausgearbeitet.

Es ist also noch nichts über die Handlung des Game of Thrones-Films bekannt.

Das bedeutet, dass es noch kein grünes Licht für die Produktion gibt

Folglich gibt es auch noch keinen Kinostart oder Casting-Meldungen.

Zurzeit ist nicht einmal klar, ob der Game of Thrones-Kinofilm in der Ära der Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer spielen wird, also beispielsweise, ob es eine Fortsetzung mit Figuren wie Jon Snow (Kit Harington) oder Arya Stark (Maisie Williams) wird. Oder ob der Film in einer anderen Epoche von Westeros angesiedelt sein wird.

Game of Thrones endete vor fünf Jahren, aber ist lebendiger denn je

Mittlerweile sind fünf Jahre seit dem Ende der 8. Staffel von Game of Thrones ins Land gezogen. Das Fantasy-Universum wächst aber fleißig weiter.

Die 2. Staffel des Serien-Ablegers House of the Dragon ging dieses Jahr zu Ende. 2025 wird A Knight of the Seven Kingdoms folgen.

Außerdem befinden sich unter anderem Serien über Aegon Targaryens Eroberung von Westeros und Corlys Velaryons Abenteuer vor House of the Dragon in Entwicklung.

Podcast zum Thema: Hat House of the Dragon in Staffel 2 begeistert oder enttäuscht?

Gab es genug Drachen? Hätten wir uns mehr Schlachten erwartet? Und welche Folge war die beste? Diese und weitere Fragen ergründen wir in der Diskussion über die Rückkehr von House of the Dragon.