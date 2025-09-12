Instagram-Star oder TV-Moderator? Wie Kai Pflaume nicht nur im Fernsehen erfolgreich wurde

Kai Pflaume ist seit nunmehr 30 Jahren als TV-Moderator im Fernsehen präsent. In den letzten Jahren hat er sein Image zum YouTube-Star und Influencer gewandelt. Ein Überblick.

Kai Pflaume hat sich mit Sendungen wie Wer weiß denn sowas? und Klein gegen Groß im Fernsehen etabliert. Doch mit seinem Instagram-Auftritt und seinem YouTube-Kanal "Ehrenpflaume" ist der beliebte TV-Moderator aber auch bei der jungen Generation eine feste Größe.



Nur die Liebe zählt: Kai Pflaume startete bei Sat.1 durch

Kai Pflaumes Fernsehkarriere begann 1993 als Moderator von Nur die Liebe zählt. Er war aber auch schon einige Jahre zuvor im Fernsehen zu sehen, als Kandidat in der beliebten Kuppelshow Herzblatt. Nur die Liebe zählt moderierte Pflaume fast durchgehend bis zum Ende im Jahr 2011.



Doch Kai Pflaume blieb seinem Sender Sat.1 noch viele Jahre treu und moderierte Shows wie Die Glücksspirale, Die Comedy-Falle oder auch Die Chance deines Lebens. Daneben moderierte er an der Seite von Stefan Raab einige seiner großen Sportevents wie Die Wok-WM oder das TV total Turmspringen.



2011 wechselte er mit dem Ende von Nur die Liebe zählt zur ARD. Dort begann er mit der Moderation von Shows, die er bis heute moderiert: Wer weiß denn sowas?, Klein gegen Groß und Kaum zu glauben!.

Weitere TV-News:

Kai Pflaumes Instagram - und YouTube-Auftritt: "Perfekte Mischung aus Dadjokes und richtigen Witzen"

In den 2010er Jahren erregte Kai Pflaume mit seinem Instagram-Account zunehmend Aufmerksamkeit. Vor allem seine Treffen mit aufstrebenden jungen Influencern wie den Lochis oder den Elevator Boys sorgten für unfreiwillige Komik. Einige Fans fremdelten mit Pflaumes Versuch an die junge Generation anzuknüpfen.





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch mit der Etablierung seines YouTube-Kanals "Ehrenpflaume" kollaborierte er mit Szenegrößen wie Montanablack oder Knossi und erlangte nicht nur ungeahnte Aufmerksamkeit, sondern auch immer mehr Sympathien. So schrieb eine Person in den Kommentaren zu seinem Video mit Knossi:



Kai Pflaume ist einfach die perfekte Mischung aus Dadjokes und richtigen Witzen. Einfach mega sympatisch



Mittlerweile ist Kai Pflaume aus dem Instagram-Dschungel nicht mehr wegzudenken. Neben spannenden Kooperationen auf YouTube beeindruckt er auch mit seinen Sport-Clips. Regelmäßig nimmt er an Marathonläufen teil.



Selbst Stefan Raab verhalf Kai Pflaume zum Instagram-Ruhm

Auf Instagram ist Kai Pflaume mittlerweile eine feste Größe – auch dank Stefan Raab. Denn in der ersten Folge von Du gewinnst hier nicht die Million wollte Raab Kai Pflaume scherzhaft zu einer Million Follower verhelfen. Das hat er auch geschafft, und Pflaume zeigte sich dankbar: "Ich war sehr überrascht, was mit Stefan Raab auf Instagram los war. [...] vielen Dank für die Unterstützung", so der Moderator. Kai Pflaume ist bis heute der Einzige, dem Stefan Raab auf Instagram folgt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2025 bei Moviepilot veröffentlicht