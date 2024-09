Intelligentes Smartphone-Zubehör im Angebot: Dieses Gadget hebt Fotos und Videos aufs nächste Level

Bildstabilisierung war noch nie so einfach wie mit dem DJI Osmo Mobile 6, das zu den besten Gimbals zählt. Das Smartphone-Zubehör überzeugt mit vielen intelligenten Funktionen und ist jetzt im Angebot erhältlich.

Eure Fotos und Videoaufnahmen könnt ihr mit dem Gimbal Osmo Mobile 6 * aus dem Hause DJI aufs nächste Level heben. Das Smartphone-Gadget bietet viele intelligente Funktionen, die eure Kreativität unterstützten und für erstklassige Ergebnisse sorgen. FAZ und Chip kürten das kompakte Zubehör sogar zum Testsieger unter den Gimbals. Bei Cyperport bekommt ihr den beliebten Bildstabilisator zum Bestpreis.

DJI Osmo Mobile 6 im Angebot Deal Zu Cyberport

Optimale Bildstabilisierung mit dem kompakten Gimbal Osmo Mobile 6

Mit gerade einmal 300 Gramm Gewicht ist Osmo Mobile 6 ein leichter Begleiter, der sich auf eine kompakte Größe von 19 x 8 cm zusammenfalten lässt und so auch für Reise-Volgger:innen bestens geeignet ist. Klappt ihr das Gimbal aus, ist es dank der automatischen Schnellstartfunktion sofort einsatzbereit. Euer Smartphone kann jetzt auch mit Hülle über die magnetische Handyklemme mit dem Gimbal verbunden werden.

Die wichtigste Funktion eines Gimbals ist die Bildstabilisierung. Hier glänzt Osmo Mobile 6 * mit drei Achsen und einer fortschrittlichen Technologie, die auch bei schnellen Bewegungen für flüssige und ruckelfreie Aufnahmen sorgt. Mit dem integrierten Verlängerungsstab und dem rutschfesten Griff gelingen auch aus dynamischen Winkeln die perfekten Selfies.

Osmo Mobile 6 mit Motiv-Verfolgung und leichter Bedienung

Besonders praktisch ist auch die ActiveTrack 5.0-Funktion, die dafür sorgt, dass auch ein sich bewegendes Motiv immer im Bildzentrum bleibt. Im Vergleich zu den Vorgänger-Modellen wurde die Technologie noch weiter verbessert, sodass eine Verfolgung auch über größere Entfernung und mit einem Wechsel über die Frontkamera möglich ist.

Am stufenlosen Rad lassen sich ganz einfach Zoom und Fokus verändern, für eine optimale Brennweite. Drückt ihr auf das Seitenrad, wechselt das Gimbal in den manuellen Fokus. Schnelle Wechsel zwischen Hoch- und Querformat gelingen ebenfalls per Knopfdruck. Die Akkulaufzeit ist unter optimalen Bedingungen mit ca. 6,5 Stunden angegeben.

Wer vorher noch kein Gimbal benutzt hat, muss sich keine Sorge über die Bedienung machen. Über die DJI Mimo App könnt ihr Einstellungen vornehmen und habt Zugriff auf Tutorials, die euch helfen, das beste aus dem benutzerfreundlichen Gadget herauszuholen. Hierüber könnt ihr auch ganz leicht die Aufnahmen bearbeiten und teilen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.