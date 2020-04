Irrfan Khan ist tot: Star aus Jurassic World & Life of Pi gestorben

Irrfan Khan ist tot. Der indische Schauspieler, der in Filmen wie Life of Pi, Jurassic World und Slumdog Millionär ein größeres Publikum erreichte, wurde nur 53 Jahre alt.

Er war einer der international bekanntesten Stars des indischen Kinos. Irrfan Khan wurde für seine teils düsteren Helden gefeiert, bevor er auch Hollywood-Blockbuster wie Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger, Jurassic World und The Amazing Spider-Man durch sein Talent bereicherte. Nun ist Irrfan Khan gestorben. Das berichtet die Variety . Er wurde nur 53 Jahre alt.

Zwischen Spider-Man und Macbeth: Irrfan Khans Aufstieg

Seinen internationalen Durchbruch feierte Irrfan Khan spätestens als Polizist in Danny Boyles Slumdog Millionär, doch da hatte der 1967 geborene Schauspieler bereits eine reichhaltige Karriere im Hindi-Film seines Heimatlandes Indien hinter sich. Ende der 1980er begann Khans Karriere in Kino und Fernsehen, doch es sollte über ein Jahrzehnt dauern, bis er größere Bekanntheit erlangte. 2001 spielte er die Hauptrolle im Historienfilm The Warrior vom späteren Senna-Regisseur Asif Kapadia. Khan selbst nannte diesen Film als Grund, seine Schauspielkarriere nicht an den Nagel zu hängen.

Internationale Aufmerksamkeit errang auch Maqbool, eine moderne Adaption von William Shakespeares Tragödie Macbeth, in der Irrfan Khan 2003 den schottischen General als Gangster in Mumbai interpretierte. Hauptrollen im Noir-Thriller Rog und dem englischsprachigen Drama Namesake - Zwei Welten, eine Reise von Mira Nair folgten.

Ab 2007 war Irrfan Khan dann häufiger in internationalen Produktionen zu sehen, darunter Wes Andersons Darjeeling Limited, Slumdog Millionär und New York, I Love You. Die 3. Staffel von HBOs In Treatment bot Khan eine wiederkehrende Rolle, bevor er ins Blockbuster-Kino einstieg. 2012 spielte Irrfan Khan sowohl den Oscorp-Vertreter Rajit Ratha im Reboot The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield als auch die ältere Version von Pi in Ang Lees Abenteuer Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger.

Lunchbox und Jurassic World: Irrfan Khan glänzte in kleinen Dramen und großen Blockbustern

In den Folgejahren blieb Irrfan Khan dem indischen Kino ebenso treu wie Hollywood und manche seiner heimischen Filme, darunter Lunchbox, wurden auch internationale Erfolge. Zu seinen größten Hollywood-Filmen gehörten Jurassic World und die Dan Brown-Verfilmung Inferno mit Tom Hanks.

Dabei wechselte Khan in seinen Rollen zwischen düsteren Antihelden und charismatischen Autoritätspersonen. Obwohl seine Auftritte in Hollywood-Filmen häufig kleiner waren, gelang dem Darsteller, in wenigen Szenen Eindruck zu schinden, oft weil die Motive seiner Figuren nur schwer einzuschätzen waren. Khan konnte einem durch seine Präsenz sofort Sympathie abringen oder den Zuschauer in ein Ratespiel verwickeln, in dem man sich ständig fragte, auf welcher Seite seine Figur steht.

2018 gab Irrfan Khan bekannt, dass er an einem neuroendokrinen Tumor leidet. Nach einer Behandlung in London war er wieder fähig zu arbeiten. Doch am Dienstag wurde Khan wegen einer Infektion in ein Krankenhaus in Mumbai eingeliefert, in dem er am heutigen Mittwoch starb. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne.