James Bond: Alle Darsteller im Ranking – von Sean Connery bis Daniel Craig

Anlässlich des Kinostarts von Keine Zeit zu sterben haben wir 60 Jahre James Bond-Geschichte Revue passieren lassen und alle Darsteller vom besten bis zum schlechtesten gerankt.

Der Kinostart von James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben steht vor der Tür. Mit seiner fünften Mission wird sich Daniel Craig von seinem Doppelnullstatus verabschieden. Aus diesem Anlass sind wir in die James Bond-Geschichte eingetaucht und haben uns eingehend mit allen Haupdarstellern der Agentenreihe beschäftigt.

Die große Frage: Wer ist der beste James Bond?

Alle Bond-Darsteller im Überblick:

Sean Connery (1962-1967 und 1971)

(1962-1967 und 1971) George Lazenby (1969)

(1969) Roger Moore (1973-1985)

(1973-1985) Timothy Dalton (1987-1989)

(1987-1989) Pierce Brosnan (1995-2002)

(1995-2002) Daniel Craig (2006-2021)

Wir haben viel diskutiert und überlegt, was einen perfekten Bond-Darsteller ausmacht. Wer hat die Rolle am meisten geprägt? Wer hat sich am meisten in unsere Erinnerung gebrannt? Und vor allem: Wer ziert das Cover eines der ikonischste Videospiele aller Zeiten Herausgekommen ist das nachfolgende Ranking.

Wir wünschen euch viel Spaß mit unserer Liste und sind natürlich auch gespannt, welchem Bond-Darsteller ihr den Vorzug gebt.