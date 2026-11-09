James Bond-Überraschung: Robert Pattinson und weitere große Stars plötzlich im Gespräch

Gerade erst glaubten wir, dem nächsten James Bond-Darsteller nähergekommen zu sein, da rollen einige äußerst bekannte Namen das Feld von hinten auf. Moviepilot hat die neuesten 007-Gerüchte für euch.

Fünf Jahre nach dem letzten James Bond-Film Keine Zeit zu sterben hat die Gerüchteküche um den nächsten 007-Darsteller ihren Höhepunkt erreicht. Nachdem wir vor wenigen Wochen erst berichtet haben, dass sich in der aktuellen Castingphase nur noch drei Schauspieler um die begehrte Rolle reißen, haben jetzt einige neue Namen den Chat betreten. Und diese Namen kennt ihr alle.

Robert Pattinson als neuer James Bond? The Batman-Star und weitere große Namen im Rennen

Zuletzt hatten sich Callum Turner, Josh O'Connor und Jack Lowden als große Favoriten für die James Bond-Rolle hervorgetan, die in den letzten Screentests für Regisseur Denis Villeneuve und sein Castingteam vorgesprochen haben sollen. Wie Variety jetzt berichtet, sollen jedoch noch weitere Schauspieler an der neuen Castingrunde teilgenommen haben.

Einer von ihnen ist Robert Pattinson. Pattinson wurde durch die Twilight-Saga weltberühmt und machte in den letzten Jahren unter anderem als neuer Batman sowie in Christopher Nolans Tenet und Die Odyssee von sich reden. In Dune: Part Three stand Pattinson nun erstmals für Villeneuve vor der Kamera, ein Umstand, der ihm womöglich das Casting für James Bond eingebracht hat.

Ein weiterer Kandidat ist Nicholas Hoult. Der britische Schauspieler machte seine ersten Kinoschritte in der Tragikomödie About a Boy und war in der Teenie-Serie Skins zu sehen, bevor er unter anderem durch Mad Max: Fury Road und seine Rolle als Lex Luthor im neuen DC-Universum zum Hollywood-Star wurde. Auch Hoult soll jetzt für 007 im Gespräch sein.

Beide Schauspieler befinden sich so wie Turner, O'Connor und Lowden in ihren 30ern und passen grundsätzlich ins Profil des britischen Spions. Doch stehen beide Namen deutlich den Hinweisen der ehemaligen Bond-Castingchefin Debbie Williams entgegen, die im Juni verlauten ließ, dass der nächste Bond ein "unbeschriebenes Blatt" und ein "Enigma" sein sollte. Besonders Pattinson ist wohl alles andere als das.

Ein weiterer Name, der übers Wochenende in den Ring geworfen wurde, wäre ebenfalls alles andere als ein Enigma: Wie Variety berichtet, soll auch Popsänger und Schauspieler Harry Styles für die James Bond-Rolle vorgesprochen haben. Und auch Divergent-Star Theo James soll weiterhin im Rennen sein.

Wann kommt der nächste James Bond-Film?

Wie die neuen Gerüchte zeigen, ist noch nichts entschieden und womöglich dauert es noch länger als gedacht, bis wir endlich den Namen des nächsten James Bond-Darstellers verkünden dürfen. Dieser wird für Dune-Regisseur Denis Villeneuve vor der Kamera stehen, der den Film nach einem Drehbuch von Peaky Blinders-Autor Steven Knight inszeniert.

Worum genau es im neuen Bond-Film gehen soll, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Zuletzt gab es Gerüchte, dass sich der kommende Film um einen jüngeren 007 drehen soll, auch wenn das nicht offiziell bestätigt wurde. Der neue Bond-Film entsteht nach der Übernahme durch Amazon erstmals unter der kreativen Leitung des neuen Studios und hat Amy Pascal (Spider-Man) und David Heyman (Harry Potter) als Produzent:innen im Rücken.