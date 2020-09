James Bond-Überraschung: Großes Geschenk versüßt Fans die Wartezeit

In der Wartezeit auf den nächsten James Bond-Film dürfen sich Fans jetzt über ein neues Special freuen. Vorab gibt's 6 Podcasts rund um 007 mit allen Beteiligten zu hören.

Auch wenn fast alle Blockbuster aus diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden, dürfen sich Filmfans zumindest noch auf mindestens ein großes Highlight freuen. Nachdem der ursprüngliche Kinostart im April ebenfalls abgesagt wurde, soll der neue James Bond-Film im November endlich kommen.

James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben wird den finalen Einsatz von Daniel Craig in der Rolle des ikonischen Geheimagenten markieren. Sein Nachfolger steht noch nicht fest, obwohl zuletzt wieder Gerüchte rund um Tom Hardy als neuer Bond hochgekocht sind.

Um die restliche Wartezeit auf den neuen 007-Blockbuster zu überbrücken, gibt es für Fans jetzt aber erstmal ein tolles neues Special zu entdecken.

6 Podcast-Folgen führen in die Welt rund um James Bond

Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, wird der Start des neuen Bond-Films mit einer englischsprachigen Podcast-Reihe gewürdigt. Schon ab morgen, den 30. September 2020, erscheint wöchentlich eine der insgesamt sechs Folgen von No Time To Die: The Official James Bond Podcast.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum James Bond-Podcast anschauen

James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben - Podcast-Trailer (English) HD

Moderiert werden die Ausgaben des 007-Podcasts von dem britischen Filmkritiker James King. Zu hören gibt es außerdem viele Interviews, unter anderem mit Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Naomie Harris und Ana de Armas. Zu Wort kommen außerdem Regisseur Cary Joji Fukunaga, die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli sowie Billie Eilish und Finneas O’Connell, die für den Titelsong von Keine Zeit zu sterben verantwortlich sind.

Inhaltlich drehen sich die Podcast-Folgen um verschiedene Aspekte der Welt von 007 und um die Figur selbst. Die Titel der sechs Ausgaben lauten:

Episode 1: Bond in Context

Episode 2: Bond Around the World

Episode 3: A Name to Die For: Allies and Enemies of Bond

Episode 4: The Craft of Bond

Episode 5: Clothes, Tech and Cars

Episode 6: Being 007

Ab dem 30. September erscheint jeden Mittwoch eine Folge des James Bond-Podcasts bei allen großen Anbietern wie Spotify, Apple & Co. Der letzte 007-Einsatz mit Daniel Craig soll dann amin den deutschen Kinos starten.

Hört ihr euch den neuen James Bond-Podcast an?