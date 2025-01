Jeder kennt ihren Namen, aber kaum jemand weiß, was sie heute macht: Das wurde aus einem der größten Stars der 2000er

Megan Fox war seit Transformers nicht aus Hollywood wegzudenken und verschwand in den 2010er-Jahren weitgehend vom Bildschirm. Wir erklären euch, was die Schauspielerin heute macht.

Nachdem Megan Fox Mitte der 2000er in Michael Bays Sci-Fi-Actioner Transformers und der Fortsetzung Transformers - Die Rache zur A-Liste der Schauspielerinnen in Hollywood aufstieg, verlor sie in darauffolgenden Jahren immer mehr an großen Rollen und Prestige. Seit Jahren ist Fox nun weitgehend aus der Branche verschwunden und macht eher mit ihrem Privatleben Schlagzeilen. Welche Hintergründe dazu führten und welche Projekte aktuell für Fox im Fokus stehen, lest ihr hier.

Megan Fox wurde mit Transformers zum Weltstar ‒ doch das hatte seine Tücken

Fox schaffte den Durchbruch als Schauspielerin innerhalb von wenigen Jahren, nachdem sie Anfang der 2000er Jahre mit Nebenrollen in Hollywood begann und unter anderem in Filmen wie Bekenntnisse einer Highschool Diva an der Seite von Lindsay Lohan sowie einer Episode von Two and a Half Men zu sehen war. 2007 ergatterte sie die Hauptrolle in Michael Bays Action-Blockbuster Transformers, der ihr schließlich zu weltweitem Ruhm verhalf.

Laut The Observer (via The Guardian ) soll sie für die Rolle vorgesprochen haben, indem sie Michael Bays privaten Ferrari in seiner Villa in Hollywood wusch und dabei aufgezeichnet wurde. Laut Fox behauptete Bay im Nachhinein, dass die Aufnahme dessen verschwunden sei. Als man Bay in einem Interview darauf ansprach, behauptete er, ebenfalls nicht mehr zu wissen, wo die Aufnahme sich befindet.

Nachdem sie auch im Sequel Transformers: Die Rache zurückkehrte, tätigte Fox mehrere Aussagen über Michael Bay, die dazu führten, dass sie vom Franchise gefeuert wurde. Sie verglich den Regisseur mit Diktatoren wie Napoleon und Hitler, was Studiochef Steven Spielberg nicht geduldet haben soll, wie Bay später in einem Interview mit GQ erklärte.

Fox sprach häufig über ihre Zusammenarbeit mit Bay, wobei sie immer wieder auf sein unangebrachtes Verhalten zu sprechen kam. 2011 erklärte sie gegenüber der britischen Zeitschrift Wonderland :

Es macht einen Unterschied [ob man eine gute Schauspielerin ist]. Nicht für Michael Bay, denn seine Anweisungen sind manchmal wortwörtlich: 'Sei heiß.' Ich hatte mal eine Frage am Set. 'Mike', habe ich gesagt. 'Mit wem spreche ich da? Wo soll ich hinschauen?' Und er antwortete: 'Sei einfach sexy.' Ich werde wütend, wenn Menschen so mit mir sprechen.

Schaut hier den Trailer zu Transformers - Die Rache:

Transformers - Die Rache - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als sie im Alter von gerade einmal 15 Jahren als Statistin für Bad Boys II erstmals für Bay vor der Kamera stand, wollte der Regisseur sie einen Bikini und High Heels tragend unter einem Wasserfall tanzen sehen, wie sie im Gespräch mit Jimmy Kimmel (via Entertainment Weekly ) verriet:

Wir haben diese Clubszene gedreht, und sie haben mich reingebracht, wie ich einen Sternchen-und-Streifen-Bikini trage und einen roten Cowboy-Hut und High Heels. Sie haben mich so reingebracht und Mike hat es so abgenickt. Und sie haben gesagt, 'Michael, sie ist 15, sie kann nicht an der Bar sitzen mit einem Drink in der Hand.'

Und seine Lösung dafür war, mich tanzend unter einen Wasserfall zu stellen, unter dem ich pitschnass wurde. Und das war ... ich war 15. Ich war in der 10. Klasse. Das ist so ziemlich der Mikrokosmos, wie Bays Kopf funktioniert.

Die Sexualisierung und Inszenierung ihrer Person in Bays Filmen färbte natürlich auf die Öffentlichkeit ab, von der Fox entsprechend wahrgenommen wurde. Jahrelang wurde sie in Top-Listen der Sexiest Women Alive wie etwa 2008 bis 2013 vom Magazin FHM gewählt, was wiederum auf ihre weiteren Filmrollen großen Einfluss nahm.

Nach Transformers machte sich Megan Fox in der Filmbranche rar

Nachdem sie das Transformers-Franchise verlassen musste, war Fox in der damals verkannten und heute gefeierten Horrorkomödie Jennifer's Body - Jungs nach ihrem Geschmack zu sehen. Noch heute hält Fox den Indie-Streifen von Karyn Kusama für den besten Film ihrer Karriere .

Darauf folgten Rollen in Kassen- und Kritiken-Flops wie Jonah Hex oder Teenage Mutant Ninja Turtles sowie Indie-Filmen wie Taurus und Good Mourning, an der Seite ihres damaligen Verlobten Machine Gun Kelly. Heute stattet Megan Fox der Branche nur noch selten Besuche ab und zeigt sich eher in Cameo-Auftritten und Nebenrollen, wie etwa 2023 im Action-Kracher The Expendables 4, nachdem sie als Ersatz für Zooey Deschanel in der 4. Staffel der Sitcom New Girl noch einmal einem größeren Publikum ausgesetzt wurde.

Im März 2024 sprach sie im Podcast Call Her Daddy erneut über die starke Sexualisierung ihrer Person in Filmen und der darauffolgenden Sexualisierung durch die Öffentlichkeit und erklärte, dass sie nichts richtig machen könne und sie dauerhaft für ihr Aussehen verurteilt werde ‒ sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Schlagzeilen generierte sie dabei auch durch Aussagen zu ihrer toxischen On-Off-Beziehung mit Musiker Machine Gun Kelly, von dem sie laut People nun ein Baby erwarte.



Im Herbst 2024 feierte die Schauspielerin schließlich ihr Hauptrollen-Comeback mit dem Indie-Sci-Fi-Thriller Subservience, in der sie eine Roboter-Haushaltshilfe spielte. Ob Megan Fox nach dieser Erfahrung und ihrer Schwangerschaft noch einmal nach größeren Rollen in Hollywood zurückkehrt, wird die Zeit zeigen. Ihre Beziehung mit der Branche und Öffentlichkeit kann jedoch wohl am besten mit einem Wort beschrieben werden: kompliziert.