Jenna Ortega ist die größte Wednesday-Kritikerin – und könnte die Netflix-Serie in Staffel 2 damit besser machen

Jenna Ortega teilt gegen ihre Erfolgsserie Wednesday aus. Zu Recht? Wir sprechen im Podcast Streamgestöber über die Kritik und wagen den Ausblick auf Staffel 2.

Ja, Wednesday gehört zu den beliebtesten Serien der letzten Jahre. Kaum ein Popkultur-Phänomen hinterließ zuletzt einen größeren Fußabdruck in der Welt. Und doch ist die Netflix-Serie nicht frei von Schwächen. Auf die kleinen und größeren Mängel weist Hauptdarstellerin Jenna Ortega mit erstaunlicher Regelmäßigkeit hin.

Der bereits bestätigten 2. Staffel der düsteren Fantasy kann das eigentlich nur helfen. Im Podcast sprechen Matthias Hopf und ich über Jenna Ortegas Kritikpunkte, ergänzen unsere eigenen Perspektiven und prüfen, wie sich die Diskussion um die Serie auf ihre Qualität auswirken kann.

Hört den Podcast über Wednesday Staffel 2

Timecodes

00:02:57 - Der Wednesday-Hype kurz erklärt

00:20:00 - Was Jenna Ortega an der Serie kritisiert

00:55:10 - Was aus unserer Sicht in Staffel 2 besser werden muss

01:07:25 - Fazit: Was erwarten wir von Staffel 2?

Jenna Ortega hat recht: Wednesday braucht keine Dreiecksbeziehung und muss düsterer werden

Jenna Ortega kritisierte die Drehbedingungen der Serie. Sie litt unter Zeitdruck, kreativen Differenzen zwischen den verschiedenen Regisseur:innen und dem generellen Chaos am Set. Aber auch inhaltlich teilte sie aus: Eine Dreiecksbeziehung im Twilight-Stil etwa passt nicht zu Wednesday. Wir finden außerdem: Die Serie verkauft sich mit ihrer schlichten Gestaltung unter Wert. Der illustre Stil von Regisseur Tim Burton macht sich kaum bemerkbar.

Wednesday Staffel 2 wird unter anderen Vorzeichen bei Netflix starten. Das Budget wird steigen, die Aufmerksamkeit ebenfalls. Die vielleicht wichtigste Änderung: Jenna Ortega erhält als ausführende Produzentin mehr Einfluss.



Worum geht es in Wednesday?

Morbide, grotesk, entsetzlich und wundervoll: Das ist das Leben der ungewöhnlichen Familie Addams. Doch Tochter Wednesday Addams (Jenna Ortega) muss ihr Zuhause verlassen. Nach einem grausamen Vorfall, in den Piranhas und das Schul-Schwimmteam verwickelt waren, wird sie ihrer Highschool verwiesen.

Wednesday wird auf die Nevermore Academy geschickt, welche von jungen Nachkommen übernatürlicher Wesen, wie Vampiren, Werwölfen und Sirenen besucht wird. Hier soll sie lernen, ihre eigenen übersinnlichen Kräfte kontrollieren zu können. An der Nevermore Academy muss sie unter anderem eine monströse Mord-Serie aufhalten, die in der kleinen Stadt Jericho für Angst und Schrecken sorgt.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

