Jenna Ortega und Robert De Niro drehen Thriller für umstrittenen Regisseur: Es geht um alles oder nichts

Wednesday-Star Jenna Ortega und Oscarpreisträger Robert De Niro stehen gemeinsam vor der Kamera: Regisseur David O. Russell bringt mit Shutout einen neuen Thriller ins Kino.

Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega und Hollywood-Ikone Robert De Niro stehen für einen neuen Thriller gemeinsam vor der Kamera. Shutout heißt das Projekt von Silver Linings-Regisseur David O. Russell. Nun wurden erste Details zum Film enthüllt.



Jenna Ortega und Robert De Niro im Thriller Shutout: Das ist über die Handlung bekannt

Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, übernehmen Jenna Ortega (aktuell mit Death of a Unicorn im Kino) und Robert De Niro (zuletzt in The Alto Knights zu sehen) die Hauptrollen in dem Thriller, der im Billard-Milieu angesiedelt ist. Shutout erzählt laut Deadline die Geschichte von Jake Kejeune (De Niro), einem Pool-Hustler. Weiter heißt es:

Er hat sein Leben im Rauch verrauchter Hinterzimmer gelebt und verloren, stets abhängig vom Lauf einer Billardkugel. Als er auf Mia (Ortega) trifft, ein junges Ausnahmetalent mit roher, elektrisierender Begabung, wird in ihm ein Feuer neu entfacht, das längst erloschen schien. Jake erkennt die seltene Chance, eine Legende zu formen, und nimmt Mia unter seine Fittiche.

Er verfeinert ihren Instinkt und schleift ihr natürliches Talent. Gemeinsam tauchen sie in die erbarmungslose Welt des Profi-Billards ein, in der der Grat zwischen unermesslichem Ruhm und vernichtendem Scheitern hauchdünn ist. Doch während Mias Stern aufgeht und ihr Ehrgeiz wächst, steht Jake vor der entscheidenden Frage: Kann er sie zur Größe führen – oder wird ihr Hunger nach Sieg alles überstrahlen, was er ihr beigebracht hat?

Die Story erinnert an Haie der Großstadt und insbesondere dessen Fortsetzung Die Farbe des Geldes von Martin Scorsese, in der Paul Newman die Rolle des Billard-Mentors und Tom Cruise die des Talents übernommen hatte.

David O. Russell ist wegen seines Verhaltens am Set umstritten

Mit The Fighter-Regisseur David O. Russell tun sich die beiden Stars mit einem durchaus umstrittenen Filmemacher zusammen, der für sein kapriziöses Verhalten am Set seit Jahrzehnten bekannt ist. George Clooney nannte die Arbeit am gemeinsamen Kriegsfilm Three Kings einmal die "schlimmste Erfahrung seines Lebens".

Trotzdem zieht Russell weiter große Stars an. Sollte der Film realisiert werden, wird Shutout der vierte Film, den Robert De Niro gemeinsam mit dem Regisseur dreht. Und Jenna Ortega, die sich dank der Erfolge von Wednesday und Beetlejuice Beetlejuice die Rollen aussuchen kann, war offensichtlich auch nicht abgeschreckt.



Einen Starttermin gibt es für den Film noch nicht, da die Verleihrechte erst beim kommenden Filmmarkt in Cannes verkauft werden sollen.