Jennifer Lawrence ist der einzige Mensch, der denkt, dass sie das "Schlimmste an Hunger Games" ist – und trotzdem ist der Grund verständlich

Jennifer Lawrence weiß, was sie am meisten an der Hunger Games-Reihe stört: Das, was viele für das Beste im Sci-Fi-Universum von Die Tribute von Panem halten – sie selbst.

Während wir gespannt auf den neuen Hunger Games-Film warten, der am 6. November 2023 in die deutschen Kinos kommt, lohnt sich der Blick zurück auf die bisherigen vier Teile der Tribute von Panem. Schauspielerin Jennifer Lawrence machte die Rolle der Katniss Everdeen unsterblich. Doch der Rewatch der Jugend-Sci-Fi-Reihe hat für sie einen fast unerträglichen Haken. Jennifer Lawrence sieht sich als "Troll" in den Hunger Games Für Jennifer Lawrence ist das erneute Anschauen der Hunger Games-Filme zugleich Segen und persönliche Tour-de-Force. Vor ein paar Jahren verriet der Star in einem BBC-Radio-Interview (bei Minute 4:35) das Problem an der Sache: Ich liebe die [Hunger Games]-Filme wirklich – nachdem ich sie gesehen habe. Aber während ich sie schaue, kann ich nur darüber nachdenken, was für ein Troll und wie untalentiert und schrecklich ich bin. [...] Ich bin das Schlimmste am ganzen Franchise. Studiocanal Kritischstes Hunger Games-Publikum: Jennifer Lawrence & Josh Hutcherson Co-Star Josh Hutcherson, der in Panems Sci-Fi-Welt Peeta spielt, fasst das im selben Interview auf ähnliche Weise zusammen: "Ich liebe [die Tribute von Panem-Filme], ich hasse nur, dass ich ihnen bin." Beide Hunger Games-Stars tragen ihre Einschätzungen mit viel Humor vor, sodass wir ihre selbst-ironischen Aussagen nicht allzu sehr auf die Goldwaage legen sollten. Zugleich schwingt dabei aber auch eine Portion Wahrheit mit, denn es ist nicht ungewöhnlich, dass Schauspiel-Stars sich selbst ungern auf der Leinwand sehen (Adam Driver und John Malkovich sind z.B. genau deshalb bekannte Screening-Verweigerer). Dass Jennifer Lawrence in der Vergangenheit den bodenständigen Ansatz verfolgte , auch in ihrem Filmen, z.B. ohne Make-up, "wie eine Person im realen Leben" auszusehen, trüge zusätzlich dazu bei, dass sie beim Rückblick auf ihre Rollen einige Scham-Moment hatte. Die Hunger Games-Kritiken und -Zuschauenden sahen das zum Glück anders und priesen Lawrence als phänomenal. Alle Hunger Games-Filme könnt ihr gerade bei Netflix, Paramount+ *, WOW * und Amazon * streamen Noch mehr Sci-Fi neben Hunger Games: 15 Sci-Fi-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr In den kommenden Monaten gibt es bei Netflix, Disney+ und Co. Franchise-Nachschub von Star Trek, Star Wars und dem MCU sowie jede Menge weiterer Genre-Neuheiten zu entdecken. Im Podcast nehmen wir 15 Neuheiten, die noch dieses Jahr starten, genauer unter die Lupe. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Chaotische Zeitreisen, Überlebens-Kämpfe am Rande des Universums, packende Alien-Verschwörungen auf der Erde oder dystopische Gesellschaften in der Postapokalypse: Die 2023 startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.