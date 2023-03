Die Hunger Games-Vorgeschichte kommt: Das solltet ihr zum neuen Die Tribute von Panem-Film wissen

Die Hunger Games-Vorgeschichte Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes führt uns dieses Jahr in die 10. Hungerspiele. Wir halten euch zu Cast, Start, Trailern und mehr auf dem Laufenden.

Das Universum der Hunger Games-Reihe wächst mit Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes weiter. Der neue Kinofilm erzählt die Vorgeschichte zu Katniss' Abenteuern mit Rachel Zegler und Tom Blyth in den Hauptrollen. Hier erfahrt ihr mit ständigen Updates alles Wichtige zum Prequel, das einer der am heißesten erwarteten Science-Fiction-Filme 2023 ist. Es folgen Infos zu:

Der 5. Hunger Games-Film startet am 6. November 2023 in den deutschen Kinos und kommt damit eher als in den USA zu uns, wo das Startdatum auf dem 17. November liegt. Angekündigt worden war das Spin-off zu der beliebten Tribute von Panem-Reihe noch bevor die Buchvorlage im Mai 2020 erschien.

Handlung: Worum geht es in der Hunger Games-Vorgeschichte?

Der 5. Film basiert auf der Buchvorlage Die Tribute von Panem X. Das Lied von Vogel und Schlange * (im Original: The Ballad of Songbirds and Snakes). Wie schon die vorige Trilogie wurde auch das Prequel von US-Autorin Suzanne Collins geschrieben. Und unser Lesebericht zeigt: Die Handlung des Roman ist perfekt für eine Verfilmung geeignet.

Scholastic Oetinger

Das X im deutschen Buchtitel verweist als römische Zahl auf die neue Handlungszeit: Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes zeigt die 10. Hungerspiele, spielt also 64 Jahre vor Katniss Everdeen, deren erste Hunger Games die 74. Ausgabe des dystopischen Ereignisses sind. In der 10. Durchführung sind die Hungerspiele noch nicht so weit entwickelt (aber schon reich an Hunger Games-Easter Eggs). Zum Beispiel gibt es noch keine freiwilligen Tribute; die Veranstaltung findet in einem überschaubaren Stadion in der Hauptstadt statt; und exzellente Capitol-Schüler statt ehemaliger Sieger coachen die ausgewählten Jugendlichen der 12 Distrikte als Mentoren.

Coriolanus Snow, der zu Katniss Zeiten Präsident (Donald Sutherland) von Panem sein wird, ist in The Ballad of Songbirds & Snakes ein junger Mann, dessen einst reiche Familie tief gefallen ist. Als Waise lebt er mit seiner Großmutter sowie mit seiner Cousine Tigris in bescheidenen Verhältnissen. Als Mentor des weiblichen Tributs aus Distrikt 12, Lucy Gray Baird erhofft er sich einen sozialen Aufstieg. Doch je weiter die Spiele voranschreiten, desto mehr Gefühle entwickeln die zwei füreinander.

Cast & Crew von Die Tribute von Panem X: Die Besetzung rund um Rachel Zegler

Der Darsteller des jungen späteren Panem-Präsidenten Snow wurde im Mail 2022 als erstes bekannt gegeben, kurz darauf folgte die neue Jennifer Lawrence des Hunger Games-Prequels als zweite Hauptfigur. Nach aktuellem Stand sieht der Cast den neuen Tribute von Panem-Films wie folgt aus:

Tribute und Mentoren: Die Spieler der neuen Hunger Games

Neue Hunger Games-Schauspieler:innen in Distrikt 12

Hinter der Kamera: Die Crew hinter The Ballad of Songbirds and Snakes

Regie bei The Ballad of Songbirds and Snakes führt Francis Lawrence , der schon die vorigen vier Hunger Games-Filme inszenierte.

bei The Ballad of Songbirds and Snakes führt , der schon die vorigen vier Hunger Games-Filme inszenierte. Das neue Hunger Games- Drehbuch stammt von Michael Arndt (Die Tribute von Panem: Catching Fire) und Michael Lesslie (Macbeth).

stammt von (Die Tribute von Panem: Catching Fire) und (Macbeth). Die Filmmusik komponiert James Newton Howard, der schon die Soundtracks der vorigen 4 Tribute von Panem-Filme schrieb.

komponiert James Newton Howard, der schon die Soundtracks der vorigen 4 Tribute von Panem-Filme schrieb. Cutter Mark Yoshikawa und Kostümdesignerin Trish Summerville bringen ebenfalls frühere Hunger Games-Erfahrung mit.

Bilder & Trailer zum Panem-Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes

Das erste veröffentlichte Bild zum Hunger Games-Prequel zeigte die Hauptfiguren Coriolanus und Lucy Gray in ruhiger Eintracht auf einer Wiese.

Leonine Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes

Das erste Video zum neuen Panem-Film steuerte West Side Story-Star Rachel Zegler als viele Einblicke liefernden Rundgang am Set samt Stars bei. Außerdem erhielt das Hunger Games-Prequel schon anderthalb Jahre vor Kinostart eine animierte Titel-Sequenz:

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - Teaser Trailer (English) HD

Mit einem richtigen Trailer zu Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes können wir etwa ein halbes Jahr vor Kinostart, also im Sommer 2023 rechnen.

So viele Tribute von Panem-Teile gibt es: Eine Reihenfolge

Zusammen mit dem neuen Teil existieren 5 Filme der Hunger Games-Welt, die ihr hier chronologisch geordnet findet. Wir haben sie zugleich mit den Jahreszahlen ihres Kino-Erscheinens versehen.

Ob auch The Ballad of Songbirds and Snakes ein Sequel erhalten wird, ist aktuell nicht bekannt. Suzanne Colling hat bislang keine Pläne einer Buch-Fortsetzung verkündet. Doch ein Filmerfolg der Vorgeschichte könnte das natürlich ändern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

