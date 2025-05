Jeremy Renner hat Marvel wegen Geld eine Abfuhr erteilt und jetzt weiß es die ganze Welt

Marvel-Star Jeremy Renner hat jetzt darüber gesprochen, dass ihm eine Rolle für eine 2. Staffel der Hawkeye-Serie angeboten wurde. Das Gehalt wurde jedoch merklich gekürzt, deshalb lehnte er ab.

In jüngerer Vergangenheit war Marvel-Star Jeremy Renner vor allem wegen seines Unfalles in den Schlagzeilen. Der Hawkeye-Darsteller überlebte Anfang 2023 knapp und schwer verletzt einen Zwischenfall mit einem Schneepflug. Seitdem geht es Renner wieder gut und er zeigt sich häufiger in der Öffentlichkeit.

Gerade erst gab er ein Interview, in dem der Schauspieler enthüllte, dass ihm ein Angebot für Staffel 2 der Hawkeye-Serie bei Disney+ gemacht worden ist. Das Gehalt wäre aber viel niedriger gewesen. Renner ließ sich das nicht gefallen.

Jeremy Renner sollte nur noch Hälfte des Gehalts für Hawkeye Staffel 2 bekommen

Im aktuellen Variety -Interview sprach der MCU-Darsteller darüber, dass ihm eine Rolle in einer weiteren Hawkeye-Season für die Hälfte seines vorherigen Gehalts angeboten wurde. Acht Monate seiner Lebenszeit und eine Menge Arbeit für die Hälfte des Geldes erschienen Renner sofort lächerlich und er lehnte das Angebot ab. Vielleicht ernst oder womöglich nur scherzhaft bringt er den Vorfall noch mit seinem Unfall in Verbindung:

Ich sage: 'Wie bitte? Warum? Dachtet ihr, ich wäre nur ein halber Jeremy, weil ich überfahren wurde? Vielleicht wollt ihr mir deshalb die Hälfte von dem zahlen, was ich in der ersten Staffel verdient habe.

Im Interview betont Renner noch, dass er bei der Situation nicht direkt mit Marvel oder Disney in Kontakt stand. Stattdessen sollen es Leute aus der Finanzabteilung gewesen sein, die ihm wohl das fragwürdige Angebot gemacht haben.

Kehrt Jeremy Renner nochmal als Hawkeye im MCU zurück?

Gegenüber Variety sagt der Marvel-Star, dass er eine Rückkehr in der Paraderolle nicht definitiv ausschließt:

Leider liebe ich die Figur immer noch. Ich würde sie immer noch gerne spielen, aber ich musste mich verteidigen. Ich habe wohlgemerkt nicht um mehr Geld gebeten. Zahlt mir einfach, was ich in der ersten Staffel verdient habe. Es ist also alles andere als ermutigend, dass das nicht passiert ist, aber das ist okay.

Ob Renner als Hawkeye in einem zukünftigen MCU-Projekt zurückkehren könnte, ist derzeit nicht bekannt. Auch wenn die Disney+- nicht weitergeht, findet ihr bei uns andere frische Empfehlungen:

