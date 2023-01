Nach schwerem Unfall: Marvel-Star Jeremy Renner ist "in kritischer aber stabiler Verfassung"

Nach einem wetterbedingten Unfall wurde Hawkeye-Darsteller Jeremy Renner ins Krankenhaus eingeliefert. In Lebensgefahr soll er nicht schweben.

An Neujahr verletzte sich Jeremy Renner bei einem Unfall, der wetterbedingt war. Der Marvel-Star war mit Schneepflügen beschäftigt, bevor er von den derzeit extremen Wetterzuständen in den USA getroffen wurde. Jetzt befindet sich der Schauspieler im Krankenhaus.

Jeremy Renners Zustand soll nach Unfall kritisch, aber nicht lebensbedrohlich sein

Deadline berichtete zuerst über den Unfall des Marvel-Stars, der direkt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein Sprecher Jeremy Renners sagte gegenüber Deadline am Sonntag, der Schauspieler sei ...

in kritischer aber stabiler Verfassung mit Verletzungen, die von einem mit Wetter in Zusammenhang stehenden Vorfall beim Schneepflügen stammen, der früher am heutigen Tag passierte.

Es ist nicht öffentlich bekannt, wo genau sich Renner zum Zeitpunkt seines Unfalls aufgehalten hat. Laut Deadline hat der MCU-Darsteller allerdings eine Ranch in der Gegend von Reno oberhalb von Lake Tahoe. Hier soll es an Silvester einen Schneesturm gegeben haben, durch den in 35.000 Haushalten der Strom ausfiel.

Als Hawkeye aus dem Avengers-Team war der Star zuletzt in seiner eigenen Disney+-Serie zu sehen. Seine neuste Serie ist Mayor Of Kingstown. Darin spielt Renner ein Mitglied der McLusky-Familie, die in korrupte Geschäfte zwischen Polizei, Gefängnis und Insassen verwickelt ist.

Seht hier den Trailer zu Mayor of Kingstown:

Mayor of Kingstown - S01 Teaser Trailer (English) HD

