Jetzt bei Amazon: Gefeierter Film über einen der schlimmsten Serienkiller aller Zeiten erscheint nach 6 Jahren (!) im Heimkino

Sechs Jahre nach seiner Kinoaufführung ist ein gefeierter Coming-of-Age-Film über den Serienmörder Jeffrey Dahmer erstmals auch in Deutschland auf Blu-ray und DVD erschienen.

Die ebenso eindringliche wie kritisierte Netflix-Serie Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer löste Ende vergangenen Jahres einen regelrechten Hype um den Serienkiller aus. Zwischen 1978 und 1991 tötete er insgesamt 17 Menschen und aß sie teilweise. Mein Freund Dahmer erzählt nicht minder beeindruckend ausschließlich aus der Highschool-Zeit von Jeffrey Dahmer.



Bisher gab es nur eine englische Blu-ray- und DVD-Fassung des ungewöhnlichen Jugendfilms mit Ross Lynch in der Hauptrolle. Seit dem 4. August könnt ihr euch die Blu-ray auf Deutsch bei Amazon fürs Heimkino sichern *. Alternativ gibt es einen Stream zum Kaufen oder Leihen bei Amazon Prime Video *.



Darum geht es in Mein Freund Dahmer



Derf (Alex Wolff) hat Ende der 1970er an der Revere High School im Bundesstaat Ohio einen gewissen Mitschüler namens Jeffrey Dahmer (Ross Lynch), der als Außenseiter gemobbt wird und von seinem Vater Lionel (Dallas Roberts) sowie Mutter Joyce (Anne Heche) kaum Beachtung erfährt. Jeffrey fällt zunehmend durch Streiche und andere Ausfälle auf, woraufhin Mitschüler einen "Dahmer-Fanclub" gründen, um ihn zu weiteren Taten zu motivieren.



Das verschafft dem jungen Dahmer eine gewisse Akzeptanz, während er sich ansonsten in sich gekehrt seiner Faszination für Tierkadaver und Gewaltfantasien hingibt. Als der junge Mann feststellt, dass er homosexuell ist, versucht er dies mit Alkohol zu betäuben. Dabei wird ein junger Mann, der täglich am Haus seiner Eltern vorbeijoggt, zu einem verzerrten Objekt seiner Begierde und unaufhaltsam steuert Dahmer auf die Krise zu, die ihn vom Mensch zum Monster machte.

Mein Freund Dahmer: Wahre Geschichte mit guter Kritik



Die Umsetzung des Films basiert auf der 2012 veröffentlichten, autobiografischen Graphic Novel My Friend Dahmer des ehemaligen Mitschülers John "Derf" Backderf und stand 2014 als Drehbuchadaption von Marc Meyers auf der sogenannten Black List der besten, aber ursprünglich unproduzierten Drehbücher.

Christoph Petersen von Filmstarts hat den Film 2017 in seiner Kritik mit 3,5 von 5 Sternen als gut bewertet: "'My Friend Dahmer' umschifft zwar nicht alle Serienmörder- und Highschool-Klischees, ist aber dennoch eigenständiger und origineller als die meisten anderen Beiträge der entsprechenden Genres." Auch in der Moviepilot-Community ist der Film mit einer Wertung von 6,5 gut bewertet.

