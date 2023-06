Jetzt bei Amazon Prime: Die gefährlichste Show der Welt

Joko Winterscheidt schlägt heute bei Amazon Prime mit seiner ersten großen Streaming-Serie auf. In sechs Episoden widmet er sich einem der wichtigsten Themen unserer Zeit.

In der deutschen TV-Landschaft ist er eine feste Größe. Für sein jüngstes Projekt lässt Joko Winterscheidt das lineare Fernsehen jedoch hinter sich zurück. Ab heute könnt ihr die neue Serie des Moderators und Schauspielers bei Amazon Prime streamen. Der Titel klingt vielversprechend: The World's Most Dangerous Show.

Mit einer neuen Show à la Joko & Klaas gegen ProSieben haben wir es allerdings nicht zu tun. Bei der gefährlichsten Show der Welt handelt es sich um keine Unterhaltungssendung, sondern ein dokumentarisches Format, in dem sich Winterscheidt mit den verheerenden Folgen der Klimakrise auseinandersetzt und Expert:innen dazu befragt.

The World's Most Dangerous Show: Joko Winterscheidt beschäftigt sich bei Amazon Prime mit dem Klimawandel

In sechs Folgen mit einer jeweiligen Laufzeit von 45 Minuten reißt Winterscheidt um die Erde, besucht verschiedene Länder und versucht, Lösungsansätze für eine aussichtslose Situation zu finden. Station legt er u.a. bei der deutschen Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer und dem US-amerikanischen Unternehmer Bill Gates ein.

Hier könnt ihr den Trailer zu The World's Most Dangerous Show schauen:

The World's Most Dangerous Show - S01 Trailer (Deutsch) HD

"Die Klimakrise ist da. Aber gibt es noch Hoffnung?", wird in der Beschreibung der ersten Episode gefragt. The World's Most Dangerous Show beleuchtet den Klimawandel aus unterschiedlichen Blickwinkeln, um eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Winterscheidts erste Streaming-Serie bewegt sich direkt am Puls der Zeit.

