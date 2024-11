Jetzt bei Amazon Prime: Düstere Krimi-Serie mit gnadenlosem Suchtfaktor, der in 68 Folgen nicht nachlässt

In der Serie Bosch auf Amazon Prime lauert unter der glitzernden Oberfläche von Los Angeles das Verbrechen: Kalt, düster – und voller gefährlicher Geheimnisse, in die sich ein gewisser Ermittler namens Harry Bosch nur allzu gerne verbeißt.

In 68 Folgen erschufen Produzent Eric Overmyer und Krimi-Autor Michael Connelly mit der Krimi-Serie Bosch die faszinierende und gleichzeitig brutal-abstoßende Welt von Detective Harry Bosch, der die angebliche Stadt der Träume nur allzu oft als Stadt der Albträume entlarvt.

Darum geht's in Krimi-Serie Bosch auf Amazon Prime Video

Harry Bosch (Titus Welliver) ermittelt als Polizist in Los Angeles und wird regelmäßig mit deren düsteren Seiten konfrontiert. An der Seite seines ambitionierten Kollegen Jerry Edgar (Jamie Hector) wühlt er sich durch verschiedene Verbrechen und hat dabei auch mit seinen persönlichen Problemen zu kämpfen.

Angefangen bei der gescheiterten Ehe zu seiner Exfrau Eleanor, der Beziehung zu seiner Tochter Madeline – und nicht zuletzt dem niemals aufgeklärten Mord an seiner eigenen Mutter, der Bosch niemals losgelassen hat.

Schaut hier noch einen Trailer zu Bosch:

Bosch - S01 Teaser Trailer (English) HD

In Bosch lernen wir die Stadt der Albträume kennen

Wer sich auf die Serie einlässt, wird schnell feststellen, dass einem eine deutlich rauere Version von Los Angeles präsentiert wird. Rätselhafte Knochenfunde, komplizierte Verstrickungen mit der Mafia und morbide Geheimnisse von Hollywoods Reichen und Schönen sind für den Protagonisten Harry Bosch an der Tagesordnung.

Sowohl Bosch als auch seine Serie sind meist in einer unheilvollen Stimmung anzutreffen. Dabei gelingt es den Serienschöpfern, innerhalb eines klassischen Krimi-Settings spannende, unvorhersehbare Fälle aufzubauen. Diese werden meist aus unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten beleuchtet, was das Miträtseln vor dem Bildschirm umso dynamischer gestaltet.

Zusätzliches dramaturgisches Feuer bietet die Krimi-Serie durch Boschs Vergangenheit, die allen voran um den niemals aufgeklärten Mord an seiner Mutter kreist und auch das Publikum über mehrere Staffeln in seinen Bann zu ziehen weiß.

Das Bosch-Universum entwickelt einen düsteren Sog

Titus Welliver gibt einen wunderbar mürrischen Ermittler, der sich mit stoischer Verbissenheit durch den Dreck der Gesellschaft wühlt und nicht aufgibt, was auch immer er dabei vorfindet. Trotzdem verkommen weder Bosch noch seine Angehörigen, wie sein jüngerer Kollege Jerry Edgar oder seine scharfsinnige Tochter Madeline, zu Klischees.

Im Verlauf von sieben Staffeln werden Stärken und Schwächen der Figuren ausgelotet – und häufig gegeneinander ausgespielt. Denn auch, wer Freund:in und wer Feind:in ist, lässt sich in dieser Serie nicht so leicht feststellen. Und von Letzteren gibt es einige in Boschs Welt.

Wer den Überblick in all den zwischenmenschlichen Intrigen und grausamen Mordfällen behält, wird mit sieben Staffeln Hochspannung belohnt – und kann sich über die Fortsetzung Bosch: Legacy freuen, in der die Figur seine Rolle als Ermittler weiter fortführt und sich weiter in die Abgründe von Los Angeles begibt.

Bosch feierte als Amazon Original seine Premiere am 6. Februar 2014 und ist im Abo von Amazon Prime erhalten. Die Fortsetzung Bosch: Legacy ist auf Amazon Freevee verfügbar.