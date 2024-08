Jetzt bei Amazon Prime: Gewaltiges Schlachten-Epos über eine der größten Ikonen der Geschichte

Eine unerschrockene Kriegerin erhebt sich gegen das römische Imperium. Erlebt jetzt, wie eine Frau zur Legende wurde – zu streamen auf Amazon Prime.

Boudicca ist eine britische Ikone, vergleichbar mit König Artus. Als Anführerin mehrerer keltischer Stämme kämpfte sie gegen die römischen Besatzer in Britannien. Regisseur Jesse V. Johnson inszenierte die Geschichte, wie Boudicca zur Legende wurde, als großes Action-Abenteuer. Ab sofort könnt ihr den Film bei Amazon Prime im Abo streamen.



Auf den ersten Blick erinnert Boudica – Aufstand gegen Rom ein wenig an Asterix und Obelix. Eine Region, die sich einfach nicht von den überlegenen Römern unterkriegen lässt und sich beständig zur Wehr setzt. Allerdings spielt die Geschichte nicht in Gallien, sondern in Britannien und statt eines Zaubertranks fließt ganz viel Blut. Wer also auf harte Schlachten steht und gerne in die römische Geschichte eintaucht, sollte diesen Film definitiv nicht auslassen.

Sich den Römern unterwerfen? Nicht mit Boudica! Darum geht‘s im Boudica-Film bei Amazon Prime

60 Jahre nach dem wohl bekanntesten Verrat der Geschichte wurde erneut jemand von einem Vertrauten an die Römer verraten. Diesmal traf es den König der Icener, Prasutagus (Clive Standen), der einem Attentat zum Opfer fiel. Den Thron besteigt daraufhin seine Frau Boudica (Olga Kurylenko).

Hier könnt ihr den Trailer zu Boudica schauen:

Boudica: Aufstand gegen Rom - Trailer (Deutsch) HD

Das Problem: Kaiser Nero – ja, genau der Kaiser, dem nachgesagt wird, Rom niedergebrannt zu haben – hat per Dekret erlassen, dass eine Frau keine Herrschaftsrechte besitzen und keine politischen Ämter ausüben darf. Das Land des verstorbenen Königs fällt somit direkt unter römische Kontrolle und Boudica sieht sich einer brutalen Unterdrückung durch die römischen Besatzer gegenüber.

Anstatt sich zu fügen, erhebt sie sich gegen die römische Tyrannei und vereint mehrere keltische Stämme gegen die mächtigen Römer. Ausgestattet mit einem legendären Bronzeschwert erobert sie als Heerführerin brutal und skrupellos Stadt um Stadt zurück. Doch kein Sieg kann ihr Verlangen nach Rache und Gerechtigkeit stillen. Dem römischen Statthalter von Britannien, Gaius Suetonius Paulinus (Kris Johnson), bleibt somit nichts anderes übrig, als mit seinen Truppen Boudica und ihrer Armee in einer alles entscheidenden Schlacht gegenüberzutreten.

Kriegerin, Anführerin, Legende: Boudica ist eine Verbeugung vor einer weiblichen Ikone der Geschichte

Wer sich mit der Geschichte Britanniens auskennt, der wird wissen, wie diese letzte Schlacht ausgeht. Aber um den Ausgang geht es in dem Film nicht. Vielmehr zeigt Boudica – Aufstand gegen Rom die inspirierende und kraftvolle Reise von Boudica, die von einer trauernden und unterdrückten Witwe zur furchtlosen Anführerin wird.

Die Action kommt dabei nicht zu kurz. Alle, die es schön blutig mögen, werden definitiv auf ihre Kosten kommen. Der Film überzeugt mit intensiven und erbarmungslosen Kampfszenen. Die Zuschauer:innen werden so Zeug:innen der grausamen Realität des Boudicca-Aufstands. Darüber hinaus verkörpert Olga Kurylenko, die bereits mit Action-Größen wie Tom Cruise (Oblivion) und Daniel Craig (Ein Quantum Trost) vor der Kamera stand, authentisch die unglaubliche Willensstärke einer Frau, die zur Legende wurde.

Für alle, die Historienfilme mit epischen Schlachten lieben und eine starke Frauenrolle schätzen, ist Boudica – Aufstand gegen Rom ein absolutes Muss. Der Film bietet nicht nur actionreiche Unterhaltung, sondern auch einen tiefen Einblick in die Kultur und den Widerstand der keltischen Stämme gegen die römische Besatzung. Den Film könnt ihr bei Amazon Prime streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.