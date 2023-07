Jetzt bei Amazon sichern: Einer der besten Horror-Filme des Jahres, der eine überraschende FSK 18 bekommen hat

Nach einem überragenden Kinostart erscheint Scream 6 endlich auch als Heimkino-Version auf DVD und Blu-Ray. Sichert euch jetzt den Horror-Kracher mit 18er-Freigabe.

Mit Scream 6 geht die ikonische Horror-Satire in die nächste Runde und macht in Kürze endlich eure Heimkinos unsicher. Denn ab sofort könnt ihr den Streifen, der zu den besten Horror-Filmen des Jahres gehört, bei Amazon vorbestellen.



Scream 6 jetzt bei Amazon vorbestellen Deal Zum Deal

Scream 6 begeisterte Fans und Kritik gleichermaßen und legte im März 2023 den besten Kinostart der Serie hin. Mit 44,5 Millionen US-Dollar Umsatz am ersten Wochenende übertrumpfte die Fortsetzung den bisherigen Spitzenreiter Scream 3 (34,7 Millionen US-Dollar) deutlich. Falls ihr den Release von Scream 6 auf Blu-Ray und DVD kaum noch erwarten könnt, verraten wir euch jetzt, was ihr für euer Geld geboten bekommt.

Scream 6 mit überraschend hoher Altersfreigabe bei Amazon vorbestellen

Bei Amazon könnt ihr Scream 6 ab sofort auf 4K-Blu-Ray, Blu-ray und DVD vorbestellen. Alle drei Versionen enthalten Bonusmaterial, das bei den Blu-ray-Fassungen allerdings um einiges umfangreicher ausfällt.



Die DVD-Version beinhaltet die beiden Featurettes "Der Tod kommt in die Stadt" und "Blutbad im Laden", während die Blu-ray und die 4K-Blu-ay fünf weitere Featurettes plus einen Audiokommentar zum Film mitbringt.

Paramount Cover von Scream 6

Die Auslieferung seitens Amazon erfolgt pünktlich zum Erscheinungstermin am 13. Juli 2023. Bedenkt beim Kauf des Films, dass Scream 6 eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten hat. Ihr müsst also die Lieferung von Amazon persönlich gegen Vorzeigen eures Ausweises zum Altersnachweis entgegennehmen. Seit 1997 hatte kein Teil der Scream-Reihe eine FSK 18 erhalten.



Wovon handelt Scream 6?

Eigentlich wollen sich die Schwestern Sam und Tara Carpenter in New York ein neues Leben aufbauen. Nach den Ereignissen aus Scream 5, während derer sie dem Ghostface-Killer in Woodsboro knapp mit dem Leben entkommen sind, hoffen sie darauf, die Schrecken der Vergangenheit hinter sich lassen zu können.

Doch offenbar hat sie der Killer in ihre neue Wahlheimat verfolgt und es sich zur Aufgabe gemacht, die Carpenters ebenso wie die beiden anderen überlebenden Zwillinge Chad und Mindy Meeks zu töten.



Das erste Opfer von Ghostface stirbt in der Eröffnungsszene in typischer Franchise-Manier nach einem Telefonanruf. Doch als der Killer plötzlich die Maske abnimmt, folgt ein Twist, den Fans und Zuschauer so nicht erwartet haben dürften...

Scream 6 jetzt bei Amazon bestellen Deal Zum Deal

Scream 6: Der vielleicht beste Film der Horror-Reihe (?)

Scream 6 kam nicht nur an den Kinokassen gut an, sondern begeisterte auch die Kritiker. Weltweit spielte der Horror-Streifen mit einem Budget von rund 35 Millionen US-Dollar ganze 67,1 Millionen US-Dollar ein.



Die Popularität der Hauptdarstellerin Jenny Ortega (Wednesday) trug zum Erfolg des Films ebenso bei wie die zahlreichen überraschenden Wendungen und Easter Eggs. Für viele Fans ist Scream 6 damit einer, wenn nicht sogar DER beste Film des Scream-Franchises überhaupt. Horror-Fans sollten sich den Splatter-Streifen also auf keinen Fall entgehen lassen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.