Scream VI erst ab 18 Jahren freigegeben: FSK-Wertung verspricht härtesten Teil der Horror-Reihe seit 25 Jahren

In wenigen Tagen startet Scream VI in den deutschen Kinos. Die Altersfreigabe der FSK verspricht für Teil 6 ein zweistündiges Blutbad in New York mit dem neuen Ghostface-Killer.

Nächste Woche startet die jüngste Scream-Fortsetzung in den deutschen Kinos. Erst letztes Jahr wurde die legendäre Horrorreihe mit einem starken Eintrag wiederbelebt, der die Originalbesetzung mit einer neuen Generation an Schauspielenden vereint. Nun folgt Scream VI und verlagert die Geschichte nach New York. Mit dem Wechsel des Schauplatzes wird der Gewaltgrat nach oben geschraubt. Nachdem die letzten Scream-Filme in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben waren, erhält Teil 6 die höchste Altersfreigabe von der FSK: Scream VI könnt ihr erst ab 18 Jahren im Kino schauen. Das hat es in der Reihe seit 25 Jahren nicht mehr gegeben. Horror-Garantie mit FSK 18: Scream VI erhält die höchste Altersfreigabe in Deutschland Bisher steht die FSK 18 nur bei zwei Scream-Filmen auf dem Cover, nämlich beim ersten und beim zweiten Teil. 1996 und 1997 kamen die ursprünglichen Ghostface-Abenteuer ins Kino. Danach vergrößerten sich die Abstände der Fortsetzungen. Scream 3 erschien 2000, Scream 4 folgte 2011 und Scream 5 meldete sich 2022 zurück – alle mit einer FSK 16 ausgestattet. Scream VI bringt die Reihe wieder auf FSK 18-Niveau. Hier könnt ihr den Trailer zu Scream VI schauen: Scream 6 - Teaser Trailer (Deutsch) HD Darüber hinaus geht Scream VI als längster Teil der Reihe in die Geschichtsbücher ein. Genau genommen ist es der erste Scream-Film, der die Zwei-Stunden-Marke überschreitet. Der Horror in New York fesselt euch 123 Minuten an die Kinosessel, während alte und neue Scream-Figuren ums Überleben kämpfen.

Hayden Panettiere und Courteney Cox sorgen dieses Mal für Nostalgie, während Melissa Barrera und Jenna Ortega die neue Generation anführen. Besonders cool ist das Casting von Samara Weaving, die sich durch Horrorfilme wie Ready or Not und The Babysitter ihren Auftritt im Scream-Universum redlich verdient hat. Heiß erwartete Scream-Fortsetzung: Wann startet Teil 6 der Horrorreihe im Kino? Scream VI startet am 9. März 2023 in den deutschen Kinos. Damit erscheint der Film etwas mehr als ein Jahr nach seinem Vorgänger. Die Erwartungen sind groß: Scream 5 konnte bei einem Budget von 24 Millionen US-Dollar weltweit über 140 Millionen US-Dollar einspielen und der Horrorreihe ihre Box-Office-Power zurückgeben.