Horror-Sensation: Der neue Scream-Film schafft, was noch keinem Teil der Reihe gelungen ist

Scream IV läuft seit letzter Woche in den Kinos – und das überaus erfolgreich. In den USA legt die Horror-Fortsetzung einen Rekordstart hin, der alle vorherigen Teile in den Schatten stellt.

Letztes Jahr kehrte die Scream-Reihe ins Kino zurück und bewies, dass sie nicht an Biss verloren hat. Schockierende Tode und einige amüsante Abstecher auf die Metaebene haben den Slasher erfolgreich in die neue Dekade gebracht. Auch das nächste Kapitel der Reihe überzeugt: Scream VI legt den besten Start der Horrorreihe hin.

Das ist alles andere als selbstverständlich. Während der Vorgänger mit Nostalgie und einer langen Wartepause punkten konnte, muss die Fortsetzung beweisen, dass tatsächlich eine Nachfrage an neuen Scream-Filmen besteht. Wie der Hollywood Reporter berichtet, beantwortet Teil 6 diese Frage mit einem eindeutigen Ja.

Scream VI: Horror-Rückkehr mit Wednesday-Star Jenna Ortega triumphiert an den Kinokassen

In den USA konnte Scream IV am Wochenende 44,5 Millionen US-Dollar einspielen, was noch keinem anderen Teil der Reihe gelungen ist. Der bisherige Bestwert ist auf Scream 3 aus dem Jahr 2000 zurückzuführen, der damals mit 34,7 Millionen US-Dollar in die Kinocharts einstieg. Teil 5 brachte es auf 30 Millionen US-Dollar zum Start.

Auch international läuft Scream IV gut an. 22,6 Millionen US-Dollar konnte der Film in den 53 Märkten einspielen, in denen er letzte Woche gestartet ist. Weltweit steht die Fortsetzung damit bei 67,1 Millionen US-Dollar, was bei einem Budget von 35 Millionen US-Dollar jetzt schon als überzeugender Erfolg gewertet werden kann.

Scream VI kam bei der Kritik überwiegend positiv an. Auch das Publikum ist zufrieden, wie durch den B+ CinemaScore in den USA deutlich wird. Was dem Film aber vor allem zugutekommt, ist die extrem gewachsene Popularität seiner Hauptdarstellerin: Seit dem Mega-Erfolg der Netflix-Serie Wednesday ist Jenna Ortega in aller Munde.

Scream-Fortsetzung: Wie stehen die Chancen auf Teil 7?

Offiziell angekündigt ist Teil 7 noch nicht. Die kreativen Köpfe hinter den jüngsten Filmen haben aber durchblicken lassen, dass sie sofort bei einem weiteren Teil an Bord wären. Ausgehend vom Einspielergebnis von Scream VI könnte dieser Traum bald in Erfüllung gehen. Über weitere Updates halten wir euch auf dem Laufenden.

