Jetzt bei Disney+: Mitreißendes Abenteuer-Epos, das erst vor 3 Monaten einen Milliarden-Hit im Kino fortsetzte

Nur wenige Monate nach Kinostart kommt ein Abenteuerfilm ins Streaming-Abo, der an einen Milliarden-Hit anknüpft. Ab sofort könnt ihr den Film bei Disney+ erleben.

Kurz vor Weihnachten durften sich Fans von Disneys Der König der Löwen über den neuen Film Mufasa: Der König der Löwen im Kino freuen, der in die Vergangenheit von Simbas Vater eintaucht und dabei auch die Vorgeschichte seines Bruders Scar erzählt.

Wenn ihr das Animations-Abenteuer auf der großen Leinwand verpasst habt, gibt es nur wenige Monate nach Kinostart Grund zur Freude. Denn Mufasa: Der König der Löwen läuft ab sofort im Streaming-Abo bei Disney+.

Mufasa: Der König der Löwen – Darum geht's im Animations-Abenteuer bei Disney+

Als Mischung aus Fortsetzung und Prequel wird in dem Animation-Abenteuer zunächst an Simbas Story angeknüpft, dessen Tochter Kiara in die Obhut von Timon und Pumba gegeben wird. Zu Gast bei Rafiki erhalten sie eine Geschichtsstunde: Der weise Affe erzählt ihnen von ihrem Großvater Mufasa, der sich als mittellose Waise nach der Trennung von seinen Eltern allein durch die Wildnis schlägt und nach dem Paradies Milele sucht. Dabei stößt er auf den gleichaltrigen Taka und dessen Löwen-Rudel, von denen er widerwillig aufgenommen und großgezogen wird.

Schaut hier einen Trailer zu Mufasa: Der König der Löwen:

Mufasa: Der König der Löwen - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als sie von einer Gruppe gefährlicher weißer Löwen angegriffen werden, müssen Mufasa und Taka fliehen und gehen gemeinsam auf die Suche nach Milele. Dabei erhalten sie mit Rafiki und Sarabi Unterstützung von einigen alten Bekannten aus dem König der Löwen-Kosmos. Doch ein Keil droht die neu gefundenen Brüder für immer auseinanderzutreiben ...

Mufasa: Der König der Löwen ist ein bildgewaltiges Abenteuer um Freundschaft und Verrat

Während das Zeichentrickoriginal Der König der Löwen zu einem der größten Klassiker aus dem Hause Disney zählt, spaltete dessen Remake als fotorealistische Animation 2019 das Publikum. Als visuell zwar beeindruckend angesehen, empfanden zahlreiche Fans vor allem die Darstellung der Löwen als misslungen, die als möglichst realitätsnah gezeichnete Tiere nur wenige Emotionen in ihren Gesichtern zeigten und damit eine der größten Stärken des Zeichentrickoriginals verschwinden ließen.

Mehr bei Disney+: Fantasy-Abenteuer, das über 1 Milliarde eingespielt hat

Mufasa: Der König der Löwen hat sich diese Kritik zu Herzen genommen und meistert die Emotionalität der Tiere diesmal auf ausgeprägtere Weise. In epischen Landschaftsaufnahmen führt der Film von Moonlight-Regisseur Barry Jenkins die heranwachsenden Löwen Mufasa und Taka durch Gebirge und Savannen sowie durch ein kompliziertes brüderliches Band, das nach tiefer Freundschaft von Rivalität, Eifersucht und Verrat durchtränkt wird.

Auch wenn der Film hier nicht an die erzählerische Stärke des Originals anknüpfen kann und sich mit dem Bau der Backstory zu sehr in der Verknüpfung einzelner Fäden und reichlich Fanservice verliert, entspinnt sich in Mufasa über zwei Stunden doch ein durchaus mitreißendes Abenteuer, das nicht nur als bildgewaltiges Erlebnis, sondern auch mit einigen eingängigen Songs aus der Feder von Lin-Manuel Miranda (Hamilton) besticht.

Letztendlich konnte der Animations-Blockbuster über 700 Millionen US-Dollar in die weltweiten Kinokassen spülen. Die Moviepilot-Community vergibt dabei eine solide Wertung von 6,5 von 10 Punkten. Wer sich selbst eine Meinung bilden möchte, hat ab sofort auf Disney+ die Chance dazu. Dort läuft Mufasa: Der König der Löwen seit dem 26. März 2025 im Streaming-Abo.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.