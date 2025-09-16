Jetzt bei Disney+: Robert Redford in einem der besten Western aller Zeiten – er erzählt eine wahre Geschichte mit ikonischem Ende

Einer der besten Filme bei Disney+ ist ein rasantes Western-Meisterwerk mit Robert Redford in einer der Hauptrollen.

Gibt es die perfekte Mischung aus Western, Komödie und Buddy-Film? Ja! Und sie heißt Butch Cassidy und Sundance Kid. Ursprünglich kam der Film 1969 unter dem Titel Zwei Banditen in die deutschen Kinos. Inzwischen hat sich jedoch eine Variation des Originaltitels (Butch Cassidy and the Sundance Kid) durchgesetzt.

Aktuell könnt ihr den Klassiker bei Disney+ streamen. Paul Newman und Robert Redford, der gerade erst im Alter von 89 Jahren verstarb, schlüpften in die Rollen der legendären Zug- und Bankräuber, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ihr Unwesen trieben. Euch erwartet ein explosiver Western-Trip voller Action, Spannung und Humor.

Western-Meisterwerk mit Robert Redford steuert auf eines der besten Enden der Filmgeschichte zu

Butch Cassidy und Sundance Kid haben gemeinsam schon einige waghalsige Abenteuer im Wilden Westen erlebt. Nach und nach müssen sie allerdings feststellen, dass sich die Zeiten ändern. Für Outlaws wie sie ist kein Platz mehr in der neuen Welt, die mit jedem Tag ein Stück näherrückt und ihnen die Existenz streitig macht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Butch Cassidy und Sundance Kid anschauen:

Butch Cassidy and the Sundance Kid - Trailer (English) HD

Ein letztes Mal wollen sie die grenzenlose Freiheit genießen, die ihr Leben ausmacht. Als sie den Union-Pacific-Zug sowohl auf der Ost- als auch Westroute überfallen wollen, geraten sie in Bedrängnis durch Gesetzeshüter und müssen sich auf der Flucht den Konsequenzen ihrer Outlaw-Existenz stellen.

Achtung, es folgen Spoiler!

Regisseur George Roy Hill (Der Clou) gewährt seinen Helden am Ende des Films einen letzten großen Moment, bevor sie sich aus der Weltgeschichte verabschieden. Butch Cassidy und Sundance Kid sind umzingelt in einem Haus. Todesmutig rennen sie nach draußen und damit direkt ins Mündungsfeuer der bolivianische Armee.

Jetzt streamen: Hier könnt ihr Butch Cassidy und Sundance Kid schauen *



Der Tod scheint unausweichlich. Hill zeigt jedoch nicht das Offensichtliche. Stattdessen lehnt er sich in den letzten Sekunden des Films komplett in die Legendenbildung der Geschichte und friert das Bild ein. Egal, ob sie leben oder sterben: Butch Cassidy und Sundance Kid existieren in dieser Einstellung für immer weiter.

*Bei dem Link zum Angebot handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision.