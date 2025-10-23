Jetzt bei Disney+ streamen: Der beste Steven Spielberg-Film seit über 15 Jahren (sein Leben lang wollte er diesen Film drehen)

Bei Disney+ könnt ihr einen der besten Filme von Steven Spielberg streamen. Im Kino ging er leider komplett unter. Dabei handelt es sich hier um die geniale Neuerfindung eines Klassikers.

Steven Spielberg hat sich im Lauf seiner über 60 Jahre umspannenden Karriere in den unterschiedlichsten Genres ausgetobt, vom Science-Fiction-Blockbuster über Fantasy-Abenteuer bis zum Historiendrama war alles dabei. Zumindest fast. Ein Genre konnte er erst vor zwei Jahren von seiner Wunschliste streichen: das Musical.

Spielberg wollte schon immer ein großes Kino-Musical drehen. Mit West Side Story hat er sich diesen Traum erfüllt. Jahrelang versuchte er, das Passionsprojekt auf die Leinwand zu bringen. Als es endlich so weit war, ließ ihn das Publikum jedoch im Stich. Seine Neuverfilmung des Musical-Klassikers floppte an den Kinokassen.

Packendes Meisterwerk bei Disney+: Steven Spielbergs brillante Neuverfilmung von West Side Story

West Side Story entführt ins New York der 1950er Jahre, wo zwei rivalisierende Gangs um die Upper West Side kämpfen. Die aus Puerto Rico eingewanderten Sharks treffen auf die Jets – und dazwischen entsteht eine unwahrscheinliche Liebesgeschichte. María (Rachel Zegler), die Schwester des Sharks-Anführers Bernardo (David Alvarez), verliebt sich in Tony (Ansel Elgort), der den auf Krawall gebürsteten Jets angehört.

Hier könnt ihr den Trailer zu West Side Story schauen:

West Side Story - Trailer (Deutsch) HD

West Side Story ist ein zeitloser Musical-Klassiker, der bereits 1961 meisterhaft von Robert Wise und Jerome Robbins fürs Kino umgesetzt wurde. Spielberg zieht bei seiner Version alle Register seines Könnens und liefert einen der besten Filme seiner gesamten Karriere ab. West Side Story anno 2021 ist ein mitreißender Rausch aus Farben und Bewegungen, der euch zweieinhalb Stunden lang den Atem raubt.

Angeführt wird der Film von der großartigen Rachel Zegler, die u.a. in dem Die Tribute von Panem-Film The Ballad of Songbirds & Snakes zu sehen war. Auch darüber hinaus steckt West Side Story voller schauspielerischer Entdeckungen. Besonders Ariana DeBose als Anita, Bernardos unerschrockene Freundin, und Mike Faist als harter wie verletzlicher Jet-Anführer Riff werden euch nicht mehr aus dem Kopf gehen.

100 Millionen US-Dollar standen auf dem Spiel: Steven Spielbergs West Side Story floppte im Kino

Trotz all der Talente vor und hinter der Kamera wurde Spielbergs West Side Story im Kino zum Flop. Bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar konnte der Film weltweit nur 76 Millionen US-Dollar einspielen. Bei einem mit so viel Leidenschaft umgesetzten Film tut das besonders weh. Falls ihr West Side Story noch nicht gesehen habt, könnt ihr diesen wundervollen Film bei Disney+ im Stream nachholen.