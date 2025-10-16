Bei Disney+: Überragender Sci-Fi-Horror mit einer der widerwärtigsten Ekel-Szenen in 127 Jahren Filmgeschichte

Science-Fiction-Horrorfilme können nicht nur extrem spannend und aufregend sein. Nicht selten warten sie mit einer ordentlichen Portion Ekel auf. Unser Streaming-Tipp ist das beste Beispiel.

Wenn es um Körperhorror geht, seid ihr bei David Cronenberg an der richtigen Adresse. Seit Beginn seiner Karriere widmet sich der kanadische Regisseur der Verformung des menschlichen Leibs. Das Ergebnis sind für gewöhnlich extrem verstörende Bilder. Bei Disney+ könnt ihr gleich mehrere davon im Stream erleben.

Dort gibt es nämlich den herausragende Sci-Fi-Horror Die Fliege aus dem Jahr 1986. Cronenberg liefert mit dem Film seine eigene Version eines großen Genres-Klassikers ab: Das Grauen geht auf die ungemütliche Kurzgeschichte Die Fliege von George Langelaan zurück, die bereits 1958 von Kurt Neumann fürs Kino adaptiert wurde.

Sci-Fi-Horror bei Disney+: Jeff Goldblum verwandelt sich für David Cronenberg in eine Fliege

Die Geschichte dreht sich um den Wissenschaftler Seth Brundle (Jeff Goldblum), der von einem Thema besessen ist: Teleportation. Mit gewagten Experimenten versucht er, lebendige Objekte zu teleportieren. Nach mehreren Fehlschlägen und jeder Menge Alkohol begibt er sich selbst in die von ihm geschaffene Teleportationskammer.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Fliege schauen:

The Fly - Trailer (English) HD

Dort ist er allerdings nicht allein: Brundle schließt sich mit einer Fliege ein – und bekommt die Folgen davon schon bald zu spüren. War er eben noch ein normaler Mensch, blickt er seiner Freundin Veronica Quaife (Geena Davis) nun in veränderter Form entgegen. Stück für Stück verwandelt er sich immer mehr in ein Monster.

Cronenberg zelebriert den Zerfall von Brundles Körper geradezu. Aus dem jungen Mann, der einst Jeff Goldblums exzentrische Schönheit besessen hat, wird ein schleimiges Ungetüm, das aussieht, als wäre es direkt aus einem Höllenloch gekrochen. Je länger der Film geht, desto ekliger wird er. Am Ende ist der Ekel kaum noch auszuhalten.

Die Fliege ist nichts für schwache Nerven. Wenn euch aber aufgequollene Körper nichts ausmachen, solltet ihr unbedingt einen Blick wagen. Sowohl Goldbum und David liefern zwei grandiose Darbietungen ab, während Cronenberg beweist, warum er einer der größten Albtraum-Regisseure in der Geschichte der bewegten Bilder ist.

Sci-Fi-Horror: Wo kann man Die Fliege streamen?

Die Fliege befindet sich bei Disney+ im Streaming-Abo. Darüber hinaus könnt ihr den Film mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon und Co. streamen. Auch auf Blu-ray und DVD ist David Cronenbergs Sci-Fi-Horror-Meisterwerk erschienen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.