Jetzt im Kino: Die beste RomCom des Jahres hüllt euch in eine Decke, die bis Weihnachten warm hält

Kaum ein Film des Jahres rührt so am Herzen und löst gleichzeitig solche Lachtränen aus wie Eternity. Die RomCom mit MCU-Star Elizabeth Olsen und James Bond-Favorit Callum Turner läuft jetzt im Kino.

Nach all den Action-Klamotten, Sci-Fi-Streifen, Fantasy-Epen und bitteren Dramen wird es im Dezember einfach Zeit für Besinnlichkeit. Gerade richtig zur Adventszeit kommt der perfekte Film für den Jahresabschluss ins Kino: Eternity ist eine schreiend komische, brillant geschriebene Komödie über die Liebe, die vor harten Wahrheiten nicht zurückschreckt.

Elizabeth Olsen muss sich für einen Ehemann entscheiden: Darum geht's in Eternity

Brezeln sind der Tod. Das lernt zumindest der Rentner Larry (Barry Primus) schnell, als er beim Besuch seiner Kinder und im Beisein seiner Frau Joan (Betty Buckley) an einem Stück Gebäck erstickt. Daraufhin findet er sich als junge Version seiner Selbst (Miles Teller) im Jenseits wieder – und das funktioniert nach ganz anderen Regeln, als er bisher angenommen hatte.

Schaut hier den Trailer zu Eternity:

Eternity - Trailer (Deutsch) HD

Seine Jenseits-Koordinatorin (!) Anna (Da'Vine Joy Randolph) erklärt ihm, dass er seine eigene Version der Jenseitswelt wählen müsse – und eine Person, mit der er dort seine Zeit verbringen wolle, und zwar bis ans Ende aller Tage. Hat man sich einmal entschieden, gibt es keinen Weg zurück.

Für Larry steht fest: Die Welt ist egal, nur mit Joan möchte er zusammen sein. Als sie kurz darauf an Krebs verstirbt und ebenfalls als junge Frau (Elizabeth Olsen) im Jenseits ankommt, wartet auf Larry allerdings eine böse Überraschung: Joans erster Ehemann Luke (Callum Turner), der in den 1950ern im Koreakrieg gefallen ist, hat seit Jahrzehnten auf sie gewartet, um mit ihr das Jenseits zu verbringen. Beide müssen sich nun erneut um Joan bewerben – und die steht vor der wohl schwersten Entscheidung ihres Lebens nach dem Tod.

In Eternity stecken unzählige Witze, skurrile Ideen und grandiose Dialoge

Ab Minute 1 ist klar: Die Drehbuchautoren Patrick Cunnane (Designated Survivor) und David Freyne (Dating Amber) haben ganze Arbeit geleistet. Selten hat in diesem Jahr ein Film so stark vor Schnellfeuer-Dialogen und Sprachwitz vibriert wie Eternity.

Egal, ob sich Joan und Larry in die Haare bekommen wie ein sprichwörtliches altes Ehepaar, Larry und Luke über Kinder und Kriegsdienst streiten oder die konkurrierenden Jenseitskoordinatoren Anna und Ryan (John Early) eine Spitze nach der nächsten gegeneinander feuern: Es vergehen keine fünf Minuten ohne einen gehörigen Lachanfall.

Mitverantwortlich dafür ist auch das reichhaltige Setting, das Regisseur Freyne vor unseren Augen inszeniert: Allein die unzähligen Welten, in denen die Toten die Unendlichkeit verbringen können, sind zum Schießen: Es gibt etwa die Raucherwelt, da man von Lungenkrebs nicht zweimal sterben kann, eine Nudistenkolonie, das Paris der 1960er, ein Bibliotheken-Universum oder die Weimarer Republik ohne Nazis.

Eternity ist ein Wohlfühlfilm, aber scheut die bitteren Wahrheiten nicht

Wer jetzt glaubt, dass vor lauter Spaß und Worldbuilding-Glanz die ernsthafte romantische Story des Films verlorengeht, liegt falsch. Eternity geht auf ehrliche Weise der Frage nach, mit welchem Menschen wir die Ewigkeit verbringen sollten. Und stellt dabei bei allem Humor komplexe Fragen: Lieben wir am meisten, wenn wir glücklich sind? Ist lange oder intensive Liebe die Größte? Welche Opfer ist die Liebe wert?

Diese Ernsthaftigkeit speist sich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass sowohl Larry wie Luke als Sympathieträger fungieren: Beide Figuren handeln nachvollziehbar, besitzen Fehler und echten Charakter. Miles Teller und Callum Turner verleihen ihren Rollen starke Konturen und stärken damit sowohl die Ernsthaftigkeit wie den Humor des Films.

Auch interessant:

Eternity ist etwas lang geraten und hätte von weniger Wendungen profitiert. Aber dabei handelt es sich um Kleinigkeiten, die den berauschenden Gesamteindruck kaum schmälern können: Eternity ist die beste RomCom des Jahres und läutet die Weihnachtszeit mit viel Herz und Humor ein.

Eternity läuft seit dem 4. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.