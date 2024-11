Jetzt im Kino: Ein richtig guter Mystery-Thriller, dessen Ende euch sprachlos zurücklässt

Thriller-Fans müssen schnurstracks ins Kino. Dort läuft ab sofort nämlich Caddo Lake, der mit seiner dichten Sumpf-Atmosphäre und einem packenden Twist begeistert. Am Ende bleibt kein Auge trocken.

Spannung statt Schnickschnack: Das sollte das Maß aller Dinge im Thriller-Genre sein. Aber zu oft schwächeln seine Vertreter durch eine laue Story, langweilige Inszenierungen oder Techniken, die stören, statt zu unterhalten. Nicht so bei Caddo Lake. Der Mystery-Thriller, der ab sofort im Kino zu sehen ist, fesselt bis zur letzten Sekunde.

Im Kino: Darum geht's im Mystery-Thriller Caddo Lake

Caddo Lake dreht sich um zwei Hauptfiguren, an einem gleichnamigen See an der Grenze zwischen den US-Staaten Louisiana und Texas leben. Der erwachsene Paris (Dylan O'Brien) leidet unter dem Tod seiner Mutter, die in den Sümpfen ertrunken ist. Die Teenagerin Ellie (Eliza Scanlen) führt eine wütende Rebellion gegen ihre Familie. Bis ihre Schwester Anna (Caroline Falk) in der Nähe von Caddo Lake verschwindet.

Schaut euch hier den Trailer zu Caddo Lake an:

Caddo Lake - Trailer (Deutsch) HD

Paris und Ellie begeben sich in die Sümpfe, auf der Suche nach Antworten. Und stoßen dort auf ein mysteriöses Phänomen, das ihr Leben völlig umkrempelt.

Warum ist Caddo Lake so gut?

Wie jeder gute Thriller weiß Caddo Lake seinen Schauplatz zu nutzen: Die mysteriösen Sümpfe Louisianas, uralt und geheimnisvoll, setzen die Regisseur:innen Logan George und Celine Held effektiv in Szene. Das in den finsteren Gewässern eine monströse Macht verborgen liegt, wird dem Publikum ab Minute 1 klar.

Aber vor allem sind es Dylan O'Brien und Scanlen, die dem Film einen einzigartigen Sog verleihen. Beide spielen ihre Figuren mit eiserner Hingabe und machen damit die Stimmung des Films umso durchdringender: Paris und Ellie sind gezeichnete Figuren, Eigenbrötler, schwer beladen mit der Last der Vergangenheit. Sie wollen ausbrechen und sind doch verloren im finsteren Magnetismus der Sümpfe.

Als sie beide schließlich hinter das Geheimnis von Caddo Lake kommen und eine Katastrophe verhindern wollen, gewinnt der Film erst richtig an Schlagkraft. Das Publikum erlebt schließlich ein Ende, das ihm die Sprache raubt, ebenso wie den Figuren. Alle Akteure sind am Ende Gefangene der Zeit.

Caddo Lake läuft seit dem 28. November 2024 im Kino. Produziert wurde er von Twist-König M. Night Shyamalan (The Sixth Sense).