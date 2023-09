Jetzt im Kino: Sylvester Stallone verabschiedet sich nach 13 Jahren von seiner letzten großen Action-Reihe und Jason Statham wird sein Nachfolger

Fast 10 Jahre haben Fans gewartet, jetzt ist es so weit: The Expendables 4 startet im Kino. Sylvester Stallone übergibt dort seine letzte Action-Reihe in die Hände von Jason Statham.

Mit The Expendables hat Sylvester Stallone die 80er quasi im Alleingang zurück ins Kino gebracht. Muskeln, Explosionen und kernige Sprüche waren in den letzten Jahren selten so kompakt auf der Leinwand zu sehen wie in der Söldner-Saga um Barney Ross (Stallone), Lee Christmas (Jason Statham) und ihre Truppe. Mit The Expendables 4 verabschiedet sich Stallone nun von seinem Franchise. Seit heute läuft der Film im Kino.

The Expendables 4 im Kino: Sylvester Stallone und Jason Statham feiern Action-Rückkehr

Als der Terrorist Rahmat (Iko Uwais) eine Reihe nuklearer Sprengkapseln aus Libyen stiehlt, schickt CIA-Agent Marsh (Andy Garcia) Ross' Elite-Truppe ins Feld. Doch während der Mission geschieht eine Tragödie, die die eingeschworene Truppe auseinanderzureißen droht.

Sylvester Stallone hat bereits betont, dass er der Action-Reihe nach The Expendables 4 den Rücken kehren und Mitstreiter Statham den Staffelstab übergeben wolle. Viele Fans halten das Alter des 77-jährigen Schauspielers für den ausschlaggebenden Grund. The Expendables 4 erscheint etwa 9 Jahre nach dem Kinostart des Vorgängers The Expendables 3 im Kino.

Das hält unser Kollege Yves von The Expendables 4:

Eine Enttäuschung The Expendables 4 Review

Im Gegensatz zum Vorgänger bedient sich der vierte Teil der Reihe wieder härterer Gewaltdarstellung, die in einer FSK 18-Einstufung resultiert. Ob sich damit vergraulte Fans zurückgewinnen lassen, wird sich zeigen: The Expendables 4 muss immerhin ein Budget von 100 Millionen US-Dollar wieder einspielen (via The Numbers ). Neben Stallone und Statham sind unter anderem Megan Fox (Till Death), Dolph Lundgren (Silent Trigger) und Curtis '50 Cent' Jackson (Criminal Squad).

