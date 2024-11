Jetzt ist klar, wann Blue Bloods endet: Es kommt sogar noch eine Spezial-Folge

Blue Bloods steuert nach 14 Jahren auf sein Serien-Ende zu. Jetzt hat CBS das Datum für das Finale bekannt gegeben und spendiert dem Tom Selleck-Format zusätzlich eine große Spezial-Episode.

Nach 14 Jahren und 14 Staffeln wird die beliebte Krimi-Serie Blue Bloods – Crime Scene New York ihr Ende finden. Während der zweite Teil der letzten Staffel vor wenigen Wochen in den USA auf CBS gestartet ist, hat der Sender nun das Datum für die allerletzte Folge bekanntgegeben ‒ und die wird mit einem Knall in die Welt entlassen. Denn zum großen Finale erwartet die Fans noch ein nostalgisches Serien-Special.

Blue Bloods setzt Datum für großes Serien-Finale im Dezember 2024

CBS wird das große Finale von Blue Bloods am Freitag, dem 13. Dezember 2024 um 10 Uhr abends in den USA ausstrahlen. Bis dahin wird der Sender jeden Freitag eine neue Folge der Krimi-Serie mit Tom Selleck und Donnie Wahlberg zeigen. Lediglich am 29. November 2024 müssen die Fans mit einer klassischen Serienpause rechnen, die jedoch gebürtig gefüllt werden soll.

Am 29. November 2024 zeigt CBS laut Deadline eine Spezial-Folge, die auf 14 Jahre Blue Bloods zurückblickt und mit exklusiven Interviews des Stammcasts und Gast-Stars aufwartet. Dazu dürfen Fans Behind-the-Scenes-Einblicke sowie Archivmaterial rund um die Serie erwarten.

Dabei wird es auch einen Einblick in die berühmten Abendessensszenen geben, bei dem Fans das ein oder andere Familiengeheimnis der Reagans und neue Details rund um das allererste Familienessen in der Pilotfolge erfahren sollen. Die Spezial-Folge enthält außerdem eine kleine Vorschau auf das große Finale, welches dann zwei Wochen später auf CBS läuft.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland?

In Deutschland müssen wir uns hingegen noch eine ganze Weile gedulden, bis uns das Finale von Blue Bloods erreicht. Hierzulande warten wir immer noch auf den Start der 14. Staffel. Wenn hier ein ähnlicher Veröffentlichungsrhythmus wie bei Staffel 13 zu tragen kommt, dürften wir nicht vor Anfang 2025 mit den ersten Folgen der neuen Season rechnen.

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

