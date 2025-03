Jetzt macht er Horst Lichter Konkurrenz: Bares für Rares-Star bekommt eigene Show im ZDF

Bares für Rares ist seit 12 Jahren ein Mega-Erfolg im ZDF. Jetzt spendiert der Sender seinem Quoten-Hit einen ungewöhnlichen Ableger: Der beliebteste Händler der Show bekommt seine eigene Sendung – und dabei wird es extrem privat.

Bares für Rares ist einfach Kult. Die Trödelshow mit Horst Lichter hat einen waschechten Antiquitäten-Boom ausgelöst – immer mehr Menschen durchforsten ihre Dachböden auf der Suche nach spannenden Schätzen. Jetzt überrascht das ZDF Fans mit dem nächsten Schritt der Erfolgsgeschichte: 80-Euro-Waldi bekommt seine eigene Show Waldis Welt.

80-Euro-Waldi zeigt sich so privat wie nie: Die Kameras sind überall dabei

Waldi Lehnertz ist der heimliche Star bei Bares für Rares. Die Frohnatur aus der Eifel zeigt sich stets ehrlich, ungeniert und geradeheraus – genau dafür lieben ihn die Fans seit Stunde 1. Das Interesse an dem kultigen TV-Star ist inzwischen so groß geworden, dass das ZDF ihm seine ganz eigene Doku-Soap Waldis Welt spendiert.

Zum ersten Mal gewährt 80-Euro-Waldi einen Blick hinter die Kulissen und zeigt seinen turbulenten Alltag fernab des TV-Studios. Denn viele wissen nicht, dass der Fernseh-Star so viel mehr kann, als nur TV: Er ist Sänger, Entertainer, Künstler und Autor – außerdem betreibt er seinen kultigen Antikhof in der Eifel. Ein Kamera-Team mitzunehmen, macht ihm aber keine Angst:

Ob Leute zuschauen oder eine Kamera läuft macht für mich keinen Unterschied. Ich verstelle mich nicht, also gibt es auch nichts, woran ich mich gewöhnen müsste.

Fans von Bares für Rares können sich aber auch auf altbekannte Gesichter freuen. Beliebte Händler und Experten wie Fabian Kahl und Detlev Kümmel werden Waldi auf seinem Antikhof in der Eifel besuchen. Dabei soll viel gelacht, aber auch gefachsimpelt werden. Hier sind Waldi und Fabian bei der Schätzung eines antiken Stücks zu sehen:

Neuer Bares für Rares-Ableger im ZDF: Dann startet Waldis Welt

Waldis Welt gibt es immer sonntags, um 14.10 Uhr im ZDF zu sehen. Die erste Folge von Waldis Welt startet am 20. April 2025. Wer online gucken will, kann bereits früher einschalten: Ab Freitag, dem 18. April 2025, sind die ersten vier Folgen in der ZDFmediathek abrufbar.