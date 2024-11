"Schadenfreude war zu merken": Bares für Rares-Panne kommt Händler richtig teuer zu stehen

Dieses Missgeschick bei Bares für Rares ist richtig teuer: Ein Händler zerstört einen wertvollen Schatz und muss dafür richtig blechen.

Bei Bares für Rares arbeiten absolute Vollprofis, die wissen, wie man mit alten Kostbarkeiten umgeht. Doch auch TV-Profis machen mal Fehler: Kulthändler Waldi leistete sich in der Folge vom 26.11.2023 einen Patzer, den er nicht so schnell vergessen wird. Für diesen fatalen Fehler muss er richtig tief in die Tasche greifen.

Gewöhnt euch nicht an diesen Bares für Rares-Schatz – gleich ist er kaputt

Anfangs ist alles wie immer: Verkäufer Rolf Preuth bringt ein Gemälde zur Show und freut sich darauf, es gewinnbringend zu verkaufen. Expertin Dr. Friederike Werner erklärt, dass das Bild aus dem 19. Jahrhundert stammt und von einem bekannten Künstler gemalt worden sei.

"Ich finde, dass es sich hier um ein außergewöhnliches Thema handelt", schwärmt die Expertin. "Ein wirklich ganz besonderes Bild." Kein Wunder also, dass sie einen richtig hohen Schätzwert aufruft: "Deshalb möchte ich den Preis ansetzen, zwischen 700 Euro und 1.000 Euro."

Waldi war's: So kam es zum Missgeschick

Eigentlich wissen die Profis von Bares für Rares, dass man mit antiken Kostbarkeiten besonders vorsichtig sein muss. Doch selbst TV-Veteran Waldi ist nicht vor Missgeschicken sicher. Im Händlerraum kommt es zur peinlichen Panne.

Waldi tritt an den Tisch heran und lüftet das Tuch, unter dem das antike Gemälde zum Vorschein kommt. Das kleine Kunstwerk steht auf einer Holzstaffelei präsentiert; aber ausgerechnet die Staffelei soll dem Bild gleich Verhängnis werden. Waldi nimmt das Bild vom Ständer und schon ist es geschehen: Er stößt mit der fragilen Leinwand gegen einen hervorstehenden Balken der Staffelei. Prompt klafft ein riesiges Loch mitten im Motiv.

So viel muss Waldi bei Bares für Rares für seinen Patzer bezahlen

Im Raum herrscht eine angespannte Stimmung, erstmal sind alle überrascht über den Patzer. Selbst die sonst so seriös wirkende Händlerin Susanne Steiger wirkt total überrascht. Aus dem Off ist hörbar, wie sie lachend "Ach du Scheiße" ruft. (Alles über ihr ungewöhnliches Hobby nachlesen.) Waldi gab später bei Lieblingsstücke zu, dass seine Kollegen den Moment ziemlich witzig fanden: "Die Schadenfreude war zu merken an den Theken."

Waldi hat Pech: Da er das antike Gemälde zerstört hat, muss er es wohl oder übel kaufen. Als der Besitzer des Bildes im Händlerraum erscheint, wirkt der sonst so selbstbewusste Händler peinlich berührt. Prompt gesteht er sein Missgeschick: "Dein Bild wird heute auf jeden Fall gekauft. Weil ich es kaputt gemacht hab." Am Ende muss Waldi für seinen Fehler stolze 800 Euro bezahlen. Am Ende gibt es doch ein Happy End: Auf YouTube zeigte das ZDF, dass das Gemälde inzwischen restauriert wurde.

So kannst du "Bares für Rares" schauen

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.